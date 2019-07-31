В Уголовный кодекс будут введены нормы ответственности за допущение детского и принудительного труда. Разработать соответствующий проект закона предписано Министерству внутренних дел и Министерству занятости и трудовых отношений в указе президента Узбекистана о мерах по совершенствованию системы противодействия торговле людьми и принудительному труду.

Кроме того, изменения и дополнения будут внесены в закон «О противодействии торговле людьми». В него включат определение механизма идентификации жертв торговли людьми по международным стандартам и внедрение национального механизма перенаправления жертв торговли людьми.

В Узбекистане с февраля 2010 года действует положение о требованиях по недопущению использования труда несовершеннолетних. Согласно ему, не допускается использование труда несовершеннолетних на работах:

выполняемых под землей, под водой, на опасной высоте или в замкнутом пространстве;

с опасными механизмами, оборудованием и инструментами;

с вредными для здоровья условиями, при которых несовершеннолетний может подвергаться воздействию опасных веществ или процессов, или температур, уровней шума или вибрации, наносящих вред его здоровью;

которые выполняются в особо трудных условиях (связанных с большой продолжительностью рабочего времени, работой ночью);

которые по своему характеру могут повредить нравственности этой категории работников;

связанных с подъемом и перемещением тяжестей, превышающих установленные нормы.

Положение накладывает и другие ограничения по использованию труда несовершеннолетних.

Наказание за нарушение требований о недопустимости использования труда несовершеннолетних содержится в Кодексе об административной ответственности. Согласно статье 49−1, использование труда несовершеннолетнего на работах, которые могут причинить вред его здоровью, безопасности или нравственности, влечет наложение штрафа от 1 до 3 МРЗП.

Этим же документом в статье 51 предусматривается санкция за административное принуждение к труду. Это правонарушение влечет наложение штрафа от 1 до 3 минимальных размеров заработной платы. То же правонарушение, совершенное в отношении несовершеннолетнего, влечет наложение штрафа от 5 до 10 МРЗП.