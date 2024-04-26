В Джизакской области наградили парня, который помог задержать мужчину, убившего ножом человека и сбежавшего с места преступления. Об этом сообщила пресс-служба областного УВД.

Днём 19 апреля в доме в махалле «Окбулок» в Зарбдорском районе мужчина в ходе ссоры нанёс ножевое ранение другому и скрылся. Пострадавший через некоторое время скончался в больнице.

Сотрудники органов внутренних дел начали разыскивать подозреваемого. Выяснилось, что мужчина звонил своей супруге и с ним попытались связаться по этому номеру, чтобы убедить прийти в УВД. Однако на звонок ответил другой человек.

Это был студент второго курса Узбекского государственного университета мировых языков Мирзабек Элмуродов. Он рассказал, что когда шёл по улице, мужчина попросил воспользоваться его телефоном.

«Он позвонил жене, сказал, что совершил преступление и интересовался состоянием пострадавшего. Через 10 минут мне позвонили сотрудники УВД Джизакской области. Они сказали, что этот человек совершил преступление и попросили проследить за ним. Я проследил за ним и совместно с сотрудниками органов внутренних дел Ташкента мы его задержали», — сообщил молодой человек.

На собрании с участием преподавателей и студентов вуза молодому человеку вручили памятные наручные часы, 5 млн сумов и благодарственное письмо его родителям.

Памятные подарки также получили четверо сотрудников ОВД Шайхантахурского района, участвовавшие в задержании.