Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал хокима Кашкадарьинской области Зафара Рузиева и хокимов других областей за ситуацию со сносами недвижимости.

Глава государства выступил с критикой хокимов на видеоселекторном совещании 2 августа, посвященном развитию малого бизнеса и предпринимательства.

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После критической оценки действий хокима Хорезмской области Фархода Эрманова президент высказался в адрес главы Кашкадарьинской области Зафара Рузиева. Предположительно он говорил о ситуации в Яккабагском районе, где предприниматель, пытаясь защитить свое двухэтажное здание с магазином и цехом, поджег замхокима района, намеревавшегося лично на бульдозере снести объект.

«Господин хоким Кашкадарьинской области Зафар Рузиев, бессовестный, который был министром сельского хозяйства 5 лет. До 19:00 1 августа только после визита председателя Службы государственной безопасности Абдусалома Азизова… [новость] на всех аккаунтах… один сумасшедший с родственником (заместитель хокима Яккабагского района Мансур Туймаев — ред.) опозорили мою политику на весь мир. Ты был хокимом своего района (Зафар Рузиев был хокимом Яккабагского района в 2003—2008 годах — ред.)… Вот результат твоей „дружбы“ для меня, моей политики открытости, честности, над которой я работал днем и ночью без сна. Если ты не способен на [выплату компенсаций], то зачем трогаешь человека? Это же человек. Подумай сам, а если придет кто-то и начнет сносить твой дом?» — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент подчеркнул, что не давал поручения просто так сносить дома.

«Все вы бессовестные. Кто вам сказал, кто дал вам поручение сносить? Я ни одному из вас не давал поручение сносить дома. Я говорил вам: сначала нужно удовлетворить людей, согласовать проект с господином Закировым (бывший заместитель премьер-министра Батир Закиров, отчитаться премьер-министру, а потом делать это (снос). Вот твоя „дружба“, господин Рузиев. Имей в виду, я сделаю тебя хокимом Яккабагского района», — предупредил глава государства.

Ранее мы сообщали, что хоким Яккабагского района Шохмурод Донаев и прокурор района Жамшид Халилов освобождены от занимаемых должностей. Изучением инцидента занималась Администрация президента В отношении замхокима Мансура Туймаева было возбуждено уголовное дело.

27 июня в Яккабагском районе председатель СГБ Абдусалом Азизов заявил, что предпринимателей, которые кормят народ, нужно поддерживать, а не мешать им развиваться.