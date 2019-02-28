Узбекистан прибавил две позиции в мировом рейтинге верховенства права, заняв 94-е место из 126 стран. Рейтинг составляется раз в два года международной независимой организацией World Justice Project.

В индексе Узбекистан оказался между Кот-д'Ивуаром (93-е место) и Доминиканской Республикой (95).

Среди стран Центральной Азии лидирует Казахстан — он занял 65-е место в общем списке. Кыргызстан стал 85-м. Таджикистан и Туркменистан в рейтинг не вошли.

В блоке государств «Восточная Европа и Центральная Азия», включающем 13 стран, Узбекистан занял 12-е место, оставив позади только Турцию (109-е место в мире) и расположившись сразу после России (88), оказавшейся на 11-й позиции. Лидером регионального рейтинга стала Грузия, занимающая 41-ю строчку в мире.

Первое место в рейтинге занимает Дания, второе — Норвегия, третье — Финляндия. Последние три строчки индекса занимают Демократическая Республика Конго, Камбоджа и Венесуэла.

WJP составляет рейтинг верховенства закона на основе восьми показателей: ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, открытость государства, защита основных прав, правопорядок и безопасность, регулятивное правоприменение, гражданское правосудие и уголовное правосудие.