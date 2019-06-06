Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана отреагировало на сообщение в Telegram-канале «Sizdan Telegram», где сообщалось о привлечении школьников к уборке дороги и арыков в Гузарском районе Кашкадарьинской области.

Как сообщила пресс-служба Минтруда, инспекция Кашкадарьинского областного управления занятости с выездом на место провела проверку указанной в ролике информации.

По итогам проверки выяснилось, что ученики школы действительно привлекались на работы по благоустройству. Директор школы №75 Бахриддин Мусулманов привлечен к ответственности по части 2 статьи 51 (административное принуждение к труду, совершенное в отношении несовершеннолетнего / влечет наложение штрафа от 5 до 10 МРЗП) Кодекса об административной ответственности и оштрафован на 5 МРЗП (1,013 млн сумов).

Инспекция также внесла представление в областное управление народного образования Кашкадарьинской области об устранении и впредь недопущении нарушений законодательства.