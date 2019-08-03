Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал хокима Хорезмской области Фархода Эрманова и хокимов других областей за ситуацию со сносами недвижимости. Аудиозапись появилась в Telegram-канале «Қўшни маҳалла».

Как сообщили источники «Газеты.uz» в правительстве, глава государства выступил с критикой хокимов на видеоселекторном совещании 2 августа, посвященном развитию малого бизнеса и предпринимательства.

Аудио в Tas-Ix

Запись начинается с критики Фархода Эрманова. 27 июля ночью сотни человек, недовольных невыплатой компенсации за снесенное жилье, перекрыли автодорогу Ургенч-Ханка. С ситуацией пришлось разбираться премьер-министру Абдулле Арипову, прибывшему в Хорезм на следующий день.

На совещании в Ургенче, к которому по видеоконференцсвязи были подключены руководители всех регионов страны, премьер сделал выговор хокиму и прокурору города, а также предупредил хокимов Хорезмской и Кашкадарьинской областей. В этот же день владельцам снесенных домов в Ургенче начали выплачивать компенсацию.

«Самый главный враг моей политики — хоким Хорезмской области Эрманов», — говорит на записи президент. «Когда я сказал, что мы привлечем хокима города Ургенча к уголовной ответственности, ты стал его адвокатом и попросил премьер-министра [оставить его]. Вот каким „другом“ ты мне оказался», — заявил Шавкат Мирзиёев.

«Если ты мне друг, зачем ты сносишь это место, если ты не способен на это? Вот, читай комментарии интернет-пользователей о сносе недвижимости. Вот что говорят люди после визита [премьер-министра]. Твоей фотографии здесь нет, стоит фотография премьер-министра и проклинают политику президента. Вот что вы сделали для меня за последние два года», — сказал он.

Глава государства заявил, что на компенсацию по сносам хокимияту области выделялись деньги из государственного бюджета.

«Перед сносом подумай головой: лучше снести это место или… Мы столько денег дали этим бессовестным, 30−50 млрд сумов взяли у меня. Зачем тебе тогда эти деньги? Это деньги твоей тети? Это деньги Минфина. Или ты сделал что-то важное для Узбекистана? А когда дело доходит до увольнения кого-либо, до привлечения к уголовной ответственности, сразу становишься адвокатом. Как мне оставаться спокойным в кабинете, когда я читаю такое?!», — воскликнул президент.

На совещании в Ургенче премьер-министр Абдулла Арипов поручил прекратить сносы жилых и нежилых объектов без уведомления и выплаты компенсаций, пересмотреть генпланы с учетом минимизации ущерба и обновить законодательство.