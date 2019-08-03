Администрация президента Узбекистана и премьер-министр Абдулла Арипов должны выбрать хокима области, который будет уволен. Такое поручение дал президент Шавкат Мирзиёев на на видеоселекторном совещании 2 августа, посвященном развитию малого бизнеса и предпринимательства, а также сносам недвижимости по всей республике.

Ранее мы писали, как глава государства раскритиковал хокима Хорезмской области Фархода Эрманова, хокима Кашкадарьинской области Зафара Рузиева и хокима Ферганской области Шухрата Ганиева.

«Арипову и Низомиддинову поручение. Дайте предложение по увольнению хокима области. С такой насильственной политикой мы далеко не уйдем. Если была эта насильственная политика [работала], за 30 лет мы бы стали лучшими. Это бескультурье: действия Эрманова, предательство Рузиева. То, что сделал Рузиев, — предательство», — указал президент.

Шавкат Мирзиёев поручил Абдулле Арипову, чтобы три провинившихся хокима — Фарход Эрманов, Зафар Рузиев, Шухрат Ганиев — выступили с обращением в интернете.