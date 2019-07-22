Рабочая группа во главе с заместителем министра занятости и трудовых отношений 18−19 июля провела служебную проверку в Центре содействия занятости населения Самарканда. Проверка последовала после публикации изданием Daryo.uz 17 июля материала о том, что инспекторы труда центра с 8 июля ежедневно привлекаются к принудительному бетонированию обочины улицы Садриддина Айни. Выполнение работ лично контролировал директор центра.
«Мы должны защищать трудовые права граждан. Но сегодня нас самих привлекли к принудительному труду. Руководитель говорит, что мы выполняем поручение хокимията», — говорилось в обращении инспекторов.
Как сообщила пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений, факты, приведенные в материале Daryo.uz, частично нашли свое подтверждение. В частности, выявлено несоблюдение требований и неисполнение постановления Кабинета Министров от 5 октября 2017 года (ПКМ-799) «Об организации деятельности Фонда общественных работ при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан».
Результаты проверки были обсуждены 20 июля в Центре содействия занятости Самарканда. В собрании участвовали министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев, заместители министра, члены рабочей группы, сотрудник Главного управления занятости Самаркандской области и другие.
По итогам проверки вынесен выговор начальнику Главного управления занятости Самаркандской области. Начальник Государственной инспекции труда области, его заместитель, директор Центра содействия занятости Самарканда, государственный правовой инспектор труда и заведующий филиалом по вопросам оплачиваемых общественных работ освобождены от должностей.
Ранее заместитель хокима Касансайского района Наманганской области Мубилло Исомиддинов был оштрафован на три минимальные зарплаты за привлечение 80 сотрудников школ к работам по бетонированию набережной, а глава районного отдела народного образования был уволен.
Министерство народного образования и Минтруда сейчас также проверяют сообщение о «добровольном» участии учителей 9-й школы Чуста в Наманганской области в строительных работах.
В 2018 году Минтруда предлагало увеличить сумму штрафа за принудительный труд до 25−50 МРЗП за первый случай и до 50−100 МРЗП за повторный случай.
Rustam Normuradov
Опять двадцать пять, руководитель же сказал, что “хакимият по требовал“, почему уволили людей, которые по сути не причем?! Такими действиями они создают конфликтную ситуацию между хакимиятами и другими гос. учреждениями.