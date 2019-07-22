Рабочая группа во главе с заместителем министра занятости и трудовых отношений 18−19 июля провела служебную проверку в Центре содействия занятости населения Самарканда. Проверка последовала после публикации изданием Daryo.uz 17 июля материала о том, что инспекторы труда центра с 8 июля ежедневно привлекаются к принудительному бетонированию обочины улицы Садриддина Айни. Выполнение работ лично контролировал директор центра.

«Мы должны защищать трудовые права граждан. Но сегодня нас самих привлекли к принудительному труду. Руководитель говорит, что мы выполняем поручение хокимията», — говорилось в обращении инспекторов.

Как сообщила пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений, факты, приведенные в материале Daryo.uz, частично нашли свое подтверждение. В частности, выявлено несоблюдение требований и неисполнение постановления Кабинета Министров от 5 октября 2017 года (ПКМ-799) «Об организации деятельности Фонда общественных работ при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан».

Результаты проверки были обсуждены 20 июля в Центре содействия занятости Самарканда. В собрании участвовали министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев, заместители министра, члены рабочей группы, сотрудник Главного управления занятости Самаркандской области и другие.

По итогам проверки вынесен выговор начальнику Главного управления занятости Самаркандской области. Начальник Государственной инспекции труда области, его заместитель, директор Центра содействия занятости Самарканда, государственный правовой инспектор труда и заведующий филиалом по вопросам оплачиваемых общественных работ освобождены от должностей.

Ранее заместитель хокима Касансайского района Наманганской области Мубилло Исомиддинов был оштрафован на три минимальные зарплаты за привлечение 80 сотрудников школ к работам по бетонированию набережной, а глава районного отдела народного образования был уволен.

Министерство народного образования и Минтруда сейчас также проверяют сообщение о «добровольном» участии учителей 9-й школы Чуста в Наманганской области в строительных работах.

В 2018 году Минтруда предлагало увеличить сумму штрафа за принудительный труд до 25−50 МРЗП за первый случай и до 50−100 МРЗП за повторный случай.