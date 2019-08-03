Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал действия хокима Ферганской области Шухрата Ганиева за массовые сносы недвижимости. Ранее мы писали, что глава государства по этой же причине подверг критике хокима Хорезмской области Фархода Эрманова и хокима Кашкадарьинской области Зафара Рузиева.

Руководитель страны обрушился на хокимов с критикой на видеоселекторном совещании 2 августа, посвященном развитию малого бизнеса и предпринимательства, а также сносам недвижимости по всей республике.

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«Газета.uz» рассказывала, как в городе Риштане, известном на весь мир своей керамикой, в рамках масштабной реконструкции сносятся дома и уничтожаются деревья. К работам также массово привлекались сотрудники разных организаций, что Минтруда называло незаконным.

«Вот сегодняшние комментарии интернет-пользователей относительно сноса недвижимости в Риштане. Бессовестный хоким Ферганской области. Дали столько денег, я даю вам готовые деньги. Для чего? Для программы „Обод кишлок“. Вот твоя „дружба“, господин Ганиев… Бессовестные люди, окружающие тебя… Твоей фотографии нет, стоит фотография президента, люди плачут… Посмотри интернет. У Ганиева нет слов, ты, бессовестный, дурак, как Эрманов, говоришь: „Ломай, ломай!“ Перед сносом сломай себе голову! Сломай себе голову. Я для этого воспитывал вас? Вот ваша дружба…» — посетовал президент.

По его словам, многие жители воспринимают действия хокимов как поручение и политику президента. Шавкат Мирзиёев поставил под сомнение компетентность хокимов Зафара Рузиева и Шухрата Ганиева.

«Был детский труд, сейчас нет, ничего не осталось. Во всем Узбекистане. В интернете пишут: „Президент дал поручение сносить, вызвать недовольство людей“. Я тебе сколько раз говорил, бессовестный, столько денег дал для Риштана. Я сказал обновить Риштан, но удовлетворив людей, господин Ганиев. Опытный хоким. Вместе с Рузиевым вы предатели. Эрманов вчера пришел [на пост хокима области]. А вы двое? Вместе с вами можно выполнять большие дела? Никогда. Потому что человек боится давать вам поручения. Потому что нет потенциала, знаний, не читаете книг, постановлений президента», — заявил глава государства.

Президент отметил, что по его поручению премьер-министр Абдулла Арипов в течение недели подготовит новое постановление президента касательно работы четырех секторов (руководителей регионов). Текущая система организационных работ на местах действует с августа 2017 года.

«Четыре сектора не работают. Во-вторых, нет ответственности. В-третьих, я с первых дней говорю, что потребности людей нужно удовлетворять сегодня. А все ваши дела [приводят] к недовольству», — отметил он.

31 июля хоким Риштанского района Таваккалжон Рахимов покинул пост. Хокимият Ферганской области сообщил, что это связано со здоровьем чиновника.