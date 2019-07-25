Управление внутренних дел Кашкадарьинской области проводит служебную проверку в отношение начальника ОВД Касбийского района Чори Кучарова, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана. Проверка начата после появления видеозаписей, на одной из которых фермер спорит с представителями ОВД, а на другой видно, как фермеров заперли в автобусе. Доследственную проверку также проводит прокуратура Кашкадарьинской области.

Оба инцидента связаны с ежедневными семинарами по эффективному использованию земель. В первом случае сотрудники ОВД пришли к фермеру, пропустившему семинар, во втором — сотрудников фермерских хозяйств и мирабов (водораспределителей), пришедших на семинар, отчитали по разным причинам, надели на них наручники и заперли на два часа в автобусе.

Автозак рядом с местом проведения семинара.

В пресс-службе хокимията Кашкадарьинкой области «Газете.uz» сообщили, что на ежедневных семинарах руководители секторов (хоким, начальник ОВД, начальник налоговой службы и прокурор) вместе со специалистами, учеными и фермерами разъясняют, как эффективно использовать земли, увеличить их плодородность и проводить агротехнические работы.

В хокимияте отметили, что это инициатива хокима Кашкадарьинской области Зафара Рузиева, но семинары проходят в 12:00, а не в 6:00, как сообщалось раньше.

«Действительно, 14 июля на территории фермерского хозяйства „Хамраева Манзура“ прошел семинар с участием представителей 58 фермерских хозяйств. Были начальник ОВД и специалисты. Восемь из 58 руководителей фермерских хозяйств не пришли, вместо них участвовали их обычные сотрудники. Потом 8 фермеров привезли на автобусе, взяли объяснительные и отпустили. Никаких наручников и тому подобного. Ведь земля — наше главное богатство, руководители [фермерских хозяйств] должны приходить [на семинары]», — заявили в пресс-службе.

Как отметили в областном хокимияте, сотрудники районного отдела внутренних дел пришли к главе фермерского хозяйства «Новот Ниёз» Акрому Новотову, чтобы позвать его на семинар. По остальным случаям прокуратура Кашкадарьинской области и соответствующие службы областного УВД проводят служебную проверку, сказали в администрации.

«Участие в семинаре не обязательное», — подчеркнули в хкомияте, но присутствие руководителей фермерских хозяйств важно. «К семинару привлечены соответствующие специалисты, проведена подготовка, даются знания», — объяснили в администрации.

Корреспондент «Газеты.uz» спросил, если глава фермерского хозяйства не хочет или не может посетить мероприятие, должен ли он предупреждать руководителя сектора и давать объяснительную. В пресс-службе не дали на это конкретного ответа.

После недавнего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Хавастский район Сырдарьинской области была объявлена «ударная 40-дневка по выращиванию хлопчатника».

Фото: Пресс-служба президента.

«В чем вообще цель возделывания земли? Получать доход! Увеличение дохода в первую очередь обеспечивается увеличением урожая. Поэтому необходимо сделать так, чтобы до начала уборочного сезона в каждом кусте прибавилось не менее пяти коробочек, и чтоб на каждом гектаре стало на пять центнеров больше урожая, — подчеркнул глава государства.

Через несколько дней Национальное информационное агентство (УзА) распространило обращение работников хлопководческих фермерских хозяйств и кластеров Сырдарьинской области к фермерам и дехканам страны.

«Мы — сырдарьинские фермеры и дехкане, работники хлопководческих кластеров — предлагаем считать дорогой каждую минуту этих дней, чрезвычайно актуальных в развитии хлопчатника, и объявить период с 20 июля по 30 августа „Ударной сорокодневкой накопления гарантированного урожая хлопчатника“ по стране», — говорится в обращении.

Фермеры заявили, что планируют «заново, тщательно, исходя из современных требований распланировать организационные работы», «уделить особое внимание применению современных достижений науки, инновационных агротехнологий, опираясь на многолетний богатый опыт наших дехкан».

Представитель хокимията Кашкадарьинской области связал проведение семинаров в том числе с «ударной сорокодневкой» (хотя визит состоялся после инцидента в Касбийском районе).

«Сейчас объявили ударную сорокодневкудневку по выращиванию хлопчатника. [На семинарах] обсуждаются многие вопросы — получение удобрений, техники, агротехнические вопросы», — сказали в администрации области.

Совет фермеров

Юрист Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана Чори Кадиров сообщил «Газете.uz», что хокимы районов по своей инициативе проводят ежедневные семинары.

«Какого-то утвержденного варианта семинаров нет. Это инициатива хокимов районов, а не совета. Мы не были в курсе этих семинаров, хокимы нам не сообщают об этом — это их текущая работа», — сказал он.

Представитель совета отметил, что хоким района имеет право проводить семинары, и хотя эти семинары не обязательны, глава районной администрации может требовать объяснительные.

Корреспондент «Газеты.uz» спросил, почему фермер должен писать объяснительную, учитывая что он не подчиненный хокима.

«Хоким выделил землю, составлено соглашение об аренде земли между хокимом и фермером. Семинар — мероприятие в сфере сельского хозяйства, фермер должен принимать участие в мероприятиях района», — считает Чори Кадиров.

С апреля 2019 года членство в Совете фермерских и дехканских хозяйств стало обязательным. При выходе из совета прекращается право владения или пользования земельным участком. Сумма членских взносов составляет от 0,5% до 0,8% выручки.

Рассказ свидетеля

Механизатор фермерского хозяйства «Жураев Эльёр» Элбой Жураев вместо руководителя принимал участие в семинаре 14 июля. Он рассказал Kun.uz о деталях семинара.

«Работаю в фермерском хозяйстве 15 лет. Мне 62 года. В тот день я проработал с 4 утра до 11. Мне позвонил племянник и сообщил о семинаре. Он просил привезти его машину. В итоге получилось, что вместо него в семинаре участвовал я. Когда я приехал туда, было много людей, включая более 30 милиционеров. Семинар начался в 12:00. Начальник районного ОВД выстроил нас в три ряда. Пришедших на собрание вместо руководителей фермерских хозяйств выделил отдельно. „Почему два раза поливал хлопок?“ — сказал он, надев наручники. Еще двоим надели наручники. Нас провели в автобус. Закрыли дверь. Прозвучал приказ: „Найти Акрома Новотова хоть из-под земли“. После этого нас увезли в отдел внутренних дел. Взяли отпечатки пальцев. Почему они так поступают? Если мы выполняем план, делаем работу, мы ведь сами будем рады в первую очередь!» — сказал он.

Ранее один из мирабов Зоиржон Набиев, которого также в наручниках завели в автобус, рассказал, что за сектор ответственен хоким района, но из-за его временного отсутствия семинар провел начальника ОВД Чори Кучаров. В пресс-службе хокимията Кашкадарьинской области подтвердили, что сектор находится под управлением хокима района Нормумина Холбоева, но из-за болезни он отсутствовал.

«Хоким был на больничном и вышел на работу 17 июля. Но [семинары] должны продолжаться», — отметили в областной администрации.