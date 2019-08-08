Хокимы Кашкадарьинской, Ферганской и Хорезмской областей продолжат работать на своих должностях, несмотря на грубые нарушения в этих регионах имущественных прав граждан и предпринимателей, связанные со сносом объектов недвижимости и изъятием земельных участков. Об этом говорится в заявлении Администрации президента и Кабинета Министров.

«Принимая во внимание масштабы ущербов, требующих возмещения, важность восстановления и обеспечения полного материального и морального удовлетворения пострадавшего населения, немедленное увольнение хокимов областей и других ответственных лиц с занимаемых постов станет для них самым легким выходом из сложившейся ситуации и переложит всю ответственность и тяжесть предстоящих работ на их преемников», — отмечается в заявлении.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поддержал предложение о целесообразности «обеспечения личного участия руководителей соответствующих регионов в работе по исправлению допущенных ими ситуации на местах, полного восстановления имущественных прав граждан и их доверия к власти».

По итогам года будет критически проанализирована деятельность глав всех регионов, в том числе хокимов трех указанных областей, и дана оценка результативности работ по исправлению сложившихся ситуаций.

В последние годы в ходе реализации программ благоустройства городов и сел практически во всех регионах страны наблюдаются многочисленные нарушения со стороны местных органов власти. После ряда случаев проявления недовольства населения президент подверг критике деятельность хокимов Кашкадарьи, Хорезма и Ферганской области. 3 августа руководитель страны подписал распоряжение, которым утвержден временный порядок осуществления строительных работ с одобрения премьер-министра. Этот порядок будет действовать до принятия в месячный срок постановления правительства об изъятии земельных участков и возмещении убытков собственникам.

Создана Республиканская координационная рабочая группа во главе с заместителем премьер-министра, которая в течение двух недель проведет по всей стране инвентаризацию причиненного гражданам и субъектам предпринимательства ущерба, определит его реальный размер исходя из рыночной стоимости, а также установит конкретные источники возмещения долгов перед населением.

В заявлении действия властей отдельных регионов называются «неправомерными» и «чиновничьим произволом».

Сообщается, что по поручению президента за грубые нарушения и превышение должностных полномочий от должностей освобождены хоким и заместители хокима по экономике и строительству Риштанского района Ферганской области, хоким, замхокима по строительству и прокурор Яккабагского района Кашкадарьинской области, а также заместитель хокима Ургенча.