Заместитель хокима Касансайского района по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Мубилло Исомиддинов оштрафован за привлечение учителей к бетонированию набережной реки.

Как сообщила пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений, замхокима дал поручение по привлечению работников школ к благоустройству и заливке бетона на указанной территории в рамках госпрограммы «Обод марказ» («Благоустроенный центр»). Каждому учебному учреждению был выделен участок по 10 м.

Мубилло Исомиддинов признал, что привлек сотрудников районных школ к благоустройству и заявил, что в будущем не будет привлекать работников к принудительному труду.

Замхокима Касансайского района был оштрафован на 3 МРЗП (608190 сумов) по статье 51 Кодекса об административной ответственности (административное принуждение к труду).

Ранее Министерство народного образования за этот же инцидент уволило главу Касансайского районного отдела народного образования Наманганской области.

Кроме того, МНО и Минтруда проверяют сообщение о «добровольном» участии учителей 9-й школы Чуста в Наманганской области в строительных работах.

Министерство занятости и трудовых отношений в 2018 году предлагало увеличить сумму штрафа за принудительный труд до 25−50 МРЗП за первый случай и до 50−100 МРЗП за повторный случай.