Президент Узбекистана подписал закон «О конфликте интересов». Документ подписан с некоторыми поправками. Сенат одобрил закон больше года назад. Закон вступит в силу через полгода. На кого распространяется закон, какую ответственность предусматривает, какие обязанности устанавливает для госслужащих — в нашем обзоре.

В ходе визита президента Узбекистана в Турцию подписано 20 документов. В Анкаре состоялись третье заседание узбекско-турецкого Совета стратегического сотрудничества высшего уровня и первое заседание узбекско-турецкого Делового совета. Президенты подписали Совместную декларацию об углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства. Кроме того, между странами подписано ещё 19 документов. В Анкаре Шавкат Мирзиёев также ознакомился с продукцией предприятий оборонной промышленности Турции.

Запуск первого реактора малой АЭС в Узбекистане планируется через пять лет. Об этом рассказали в Агентстве по атомной энергии. Каждый новый реактор (по плану, всего их шесть) должен вводиться каждые полгода. Полный запуск малой АЭС должен состояться не ранее 2032 года. Стоимость проекта не уточняется, это в агентстве назвали конфиденциальной информацией.

Представлены концепция развития Бухары до 2045 года, проекты массива и парка «Новый Узбекистан». Площадь города планируется расширить на 3831 га за счёт территории Бухарского района. Концепцию развития города представили президенту. Стало также известно о планах построить новый аэропорт в Бухарском районе за 226 млн долларов.

«Равные условия для всех». Узбекистан продолжает гармонизацию законодательства страны с соглашениями ВТО. Указом президента будут отменены ряд субсидий и преференций по экспорту, низкоэффективные налоговые и таможенные льготы, пересмотрены сборы и приняты другие меры.

Все соглашения о разделе продукции (СРП), подписанные Узбекистаном, инвентаризируют. Завершить полную инвентаризацию всех заключённых Узбекистаном СРП и инвестиционных договоров к августу поручил президент. Планируется гармонизировать законодательство в соответствие с соглашением ВТО об инвестиционных мерах.

Депутат попросил правительство увеличить соцнорму по электроэнергии для жителей без газа. Жители ряда регионов не обеспечены газом, из-за чего вынуждены зимой использовать электроэнергию для отопления, сказал депутат Дониёр Ганиев. Он попросил правительство расширить социальную норму (сейчас — 200 кВт·ч в месяц) на зимний период. Вице-премьер Джамшид Кучкаров пообещал изучить вопрос.

В Ташкенте благоустроят 25 махаллей. Для создания детских и воркаут-площадок хокимият столицы и Офис достижения результатов Агентства стратегических реформ привлекли активистов. Работы проведут в рамках общего благоустройства махаллей. Что предлагают хокимият и активисты — читайте об этом на нашем сайте.

Как сделать самокаты безопасными для всех участников дорожного движения? В 2022 году в Узбекистане появились первые сервисы аренды электросамокатов. Сегодня в городах страны порядка 12 тысяч самокатов, хотя пользоваться ими небезопасно. Как устроены сервисы аренды и какие изменения инфраструктуры и законодательства требуются для безопасного движения — в нашем материале с мнениями экспертов.

Дворец эмира Бухары планируется отреставрировать в 2025 году. Многие жители Бухары никогда не бывали в каганском дворце эмира Абдулахад-хана. Ограда вокруг его роскошного здания и пустынная площадь отпугивают туристов. Как дворец используется сегодня, в чём особенность его архитектуры и какими будут функции резиденции после реставрации — в материале «Газеты.uz».

«Неважно, сколько жить, важно — как». История вязальщицы Ферузы Шоджоновой. Она родилась со спинальной мышечной атрофией (СМА). Когда девочке было 12 лет, генетическое заболевание унесло жизнь её старшей сестры Мухаббат. Врачи говорили, что и самой ей осталось недолго, но жажда жизни оказалась сильнее диагноза. Её история — в нашем проекте «Воля».

«Обожаю водить трактор!» История трактористки Зиёды Джурабаевой. 22-летнюю девушку из села Сойибобод Гулистанского района знают многие соседи. Она работает трактористкой в фермерском хозяйстве, которым управляет её мать. Корреспондент «Газеты.uz» пообщался с ней.

Спасибо, что читаете нас!