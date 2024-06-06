Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам третьего заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня в Анкаре в четверг подписали Совместную декларацию об углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

В присутствии глав двух государств также состоялась церемония подписания 19 документов, охватывающих широкий круг вопросов партнёрства. Среди них:

Соглашение о сотрудничестве в области научного обмена и высоких технологий;

Соглашение об укреплении сотрудничества в области регионального развития;

Соглашение о сотрудничестве в сфере стандартизации;

Протокол о сотрудничестве по оказанию технического содействия при вступлении Узбекистана в ВТО;

Протокол о сотрудничестве в области космических наук, технологий и исследований;

Протокол о сотрудничестве в области сельскохозяйственного образования;

Протокол о сотрудничестве в области энергетического развития;

Протокол о сотрудничестве в области культуры;

Протокол о сотрудничестве в сфере информации;

Протокол о сотрудничестве по вопросам кадастра;

Протокол о сотрудничестве в туристической сфере;

Протокол о сотрудничестве в сфере поддержки института семьи и женщин;

Протокол о сотрудничестве в сфере подготовки управленческих кадров;

Протокол о сотрудничестве по повышению квалификации в юридической сфере.

Кроме того, подписаны двусторонние документы по преференциальной торговле, регулированию энергетического рынка, а также План мероприятий по расширению сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Третье заседание узбекско-турецкого Совета стратегического сотрудничества высшего уровня





На заседании отмечалось, что за последние годы товарооборот между двумя странами увеличился в 1,5 раза, количество совместных предприятий — в 2 раза, объем турецких инвестиций в узбекскую экономику — в 2,5 раза. Поток туристов из Турции вырос в 3 раза.

Стоит задача в кратчайшие сроки увеличить объёмы двустороннего товарооборота до 5 млрд долларов.

В рамках визита Шавката Мирзиёева в Анкару был сформирован портфель новых инвестиционных проектов на 10 млрд долларов.

Президенты отметили важность усиления промышленной кооперации, углубления локализации производства товаров с высокой добавленной стоимостью и совместного выхода на рынки третьих стран.

Они подчеркнули необходимость снижения таможенных тарифов в рамках Соглашения о преференциальной торговле и открытия торгового представительства Узбекистана в Стамбуле.

Говорилось о внедрении передового турецкого опыта и механизмов государственно-частного партнёрства, расширении взаимодействия в области сельского и водного хозяйства, цифровизации здравоохранения и создании медицинских кластеров.

Важным направлением сотрудничества обозначено повышение транспортно-логистического потенциала двух стран, в том числе за счёт эффективного использования возможностей Срединного коридора.

Первое заседание узбекско-турецкого Делового совета





Шавкат Мирзиёев и Реджеп Эрдоган также провели первое заседание узбекско-турецкого Делового совета.

С узбекской стороны участвовали Global Textile, ProCab, Agromir Group, ERIELL Group, Akfa Holding, Murad Buildings, SAG, BMB Holding, Uzbekistan Hydrogen. Турецкую сторону представляли такие компании, как Çalık, Cengiz, Acibadem, Eczacıbaşı, Anadolu Group, Aksa Energy, Zorlu, Kalyon, Onur Group и другие.

Заседания совета планируется проводить регулярно «для оперативного решения всех возникающих вопросов и продвижения приоритетных направлений дальнейшего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества», говорится в официальном сообщении сообщении.

Достигнута договорённость о создании Узбекско-турецкого промышленного кластера, который станет «индустриальной зоной в Узбекистане и локомотивом практического взаимодействия двух стран».

В рамках государственно-частного партнёрства планируется реализация совместных проектов на сумму более 3 млрд долларов.