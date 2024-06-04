Заместитель хокима Ташкента по молодёжной политике, социальному развитию и духовно-просветительским вопросам Дурдона Рахимова представила проект предложения по благоустройству махалли «Абдулла Авлоний» в Мирабадском районе. Презентация состоялась 28 мая в рамках встречи с горожанами, ведущими активный образ жизни.

Активистов привлёк Офис достижения результатов (Delivery Unit) Агентства стратегических реформ при президенте Узбекистана. Совместная работа с горожанами необходима для популяризации здорового образа жизни и создания ЗОЖ-инфраструктуры, которой будут пользоваться жители, заявила глава офиса Азиза Умарова.

Дурдона Рахимова отметила, что диалог поможет собрать мнения о существующих проблемах в инфраструктуре махаллей, а также предложения по улучшению ситуации и представленного проекта.

«В прошлом году хокимият Ташкента построил 55 км „дорожек здоровья“, 123 спортивные площадки внутри махаллей и воркаут-зоны», — сказала Дурдона Рахимова.

Стоит отметить, что не все дорожки были удачно связаны, а реальные потребности жителей не всегда принимались во внимание. Эти недостатки будут учтены в ходе дальнейшей реализации проекта.

Махалля «Абдулла Авлоний» — одна из 25 «красных» махаллей столицы, где в течение трёх месяцев планируется реализовать программу «Обод махалла» («Благоустроенная махалля»), сообщила «Газете.uz» Дурдона Рахимова. По её словам, это не все административные единицы, в которых проходит программа. Однако инфраструктура «красных» махаллей требует оперативного благоустройства.

Карта «красных» махаллей. Источник: Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента.

Список «красных» махаллей

Район

Название махаллей

Алмазарский

Себзар

Бетемирский

Мусаффо, Олтинтопган, Устозлар

Мирабадский

Абдулла Авлоний, Янги Куйлик

Учтепинский

Бирлик, Янгийул

Чиланзарский

Катта Хирмонтепа, Новза, Бешчинор

Шайхантахурский

Янги Камолон

Юнусабадский

Акбаробод

Яккасарайский

Бобур, Кушбеги, Яккасарой, Беларик

Янгихаётский

Хужа Учкун, Янги Гулзор, Ташаббус, Викор, Дустлик

Яшнабадский

Хилол, Жарбоши, Богбон



Источник: Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента.

По данным хокимията, сегодня в махалле «Абдулла Авлоний» проживает 5074 человека, действует одна школа и один детский сад, имеется 10 детских и 8 спортивных площадок. Предлагается построить ещё четыре детские и две воркаут-площадки, пятиэтажное здание махаллинского схода граждан и управляющей компании, входную группу в махаллю, базарчик, молочную лавку, амфитеатр, а также многоэтажную парковку. Кроме того, предлагается установить 162 скамейки и 37 беседок, посадить 460 декоративных и 150 фруктовых деревьев, а также 50 кустарников (см. эксизы проекта ниже).

В других 24 махаллях столицы проекты благоустройства будут зависеть от местности, условий и состояния инфраструктуры, сказала Дурдона Рахимова. Основная цель — создать «дорожки здоровья», места отдыха, где люди будут прогуливаться, что в конечном счёте положительно скажется на их здоровье.

Азиза Умарова добавила, что бюджет на работы уже выделен; от активистов ждут предложения касательно спортивных и детских площадок, которые можно было бы применить во всех махаллях.

Архитектор Ильхом Зайниев, член ассоциации молодых архитекторов Узбекистана «Градостроительная волна», отметил, что для распространения предложенных изменений в проекте необходимо разработать подробный дизайн-код, вместо которого хокимият представил рендеры — всегда красивые, но для специалистов совершенно неинформативные изображения, глядя на которые архитекторам невозможно дать обратную связь.

Он подчеркнул, что в дизайн-коде должны быть определены варианты примыкания проезжей части с пешеходной, вариация отвода воды, угол пандусов, разновидности входа на спортивные площадки и другие детали.

Замхокима Дурдона Рахимова ответила, что детали проекта имеются в отделе строительства хокимията.

Большинство активистов неприятно удивило, что «дорожки здоровья» и спортивные площадки выглядят как острова, окружённые автотранспортом. Замхокима признала парковки огромной проблемой города.

В то же время и среди жителей есть расхождения во мнениях, должны ли парковки быть внутри дворов или за их пределами. Между тем, в городе всё больше новостроек со «дворами без машин», что используется в рекламе как конкурентное преимущество.





Активисты обратили внимание, что на рендерах нет никаких мер успокоения движения автотранспорта в местах примыкания проезжей части ко входам на площадки. Они также попросили установить заборы вокруг прогулочных зон, чтобы машины не заезжали на территорию пешеходов.

Ильхом Зайниев заявил, что заборы — худший вариант ограждения общественных пространств. Для безопасности и зонирования он призвал ограждать территорию кустарниками.





Горожане также попросили закольцовывать тротуары в прогулочных зонах, чтобы они не вели в никуда.

Активный пользователь велодорожек Руслан Мерзликин предложил объединить на спортивных площадках футбольные, баскетбольные и волейбольные поля. Он подчеркнул, что сегодня дети вынуждены играть в мяч на внутриквартальных улицах общего пользования, где приоритет сохраняется у автотранспорта.

Раньше при значительно низком уровне автомобилизации у жителей был доступ к полям на территориях школ. Но сегодня большинство школ окружены заборами, многие поля коммерциализированы и сдаются в аренду. В итоге такая ежедневная детская рутина, как игра, становится не по карману родителям.

Ильхом Зайниев добавил, что в пределах одной махалли детские и спортивные площадки не должны быть идентичны друг другу. Напротив, их функции могут отличаться от двора ко двору, чтобы детям и взрослым было интересно исследовать территории соседей. Такие перебежки способствуют укреплению человеческих отношений, сказал специалист.

Журналист «Газеты.uz» Сабина Бакаева отметила, что у города есть системная проблема: ответственность за содержание детских и воркаут-площадок никто не несёт, поскольку балансодержателя у этих объектов нет. В условиях отсутствия ответственного органа инфраструктура несомненно обветшает, инвестиции окажутся пустой тратой.





Журналист также обратила внимание на опасность детских площадок. В мае 2022 года несколько детей получили серьёзные травмы рук, приведшие в том числе к ампутации пальцев, на детской площадке в Чиланзарском районе, установленной в рамках «Обод махалли». Это должно стать уроком для города. Благоустройство не должно приводить к увечьям, иначе это вредительство, сказала Сабина Бакаева.

Над детскими и спортивными площадками необходимо натягивать тент, если в местности нет густой зелени, добавила журналист. В противном случае в дождь и жару ими невозможно будет пользоваться. Кроме того, защита от солнца и осадков значительно увеличивает срок службы оборудования.

Предложения активистов внесли в протокол и обещали представить хокиму Ташкента. По итогам встречи была организована рабочая группа для дальнейшего обсуждения проекта. Планировалось, что в течение 15 дней состав проведёт мониторинг инфраструктуры в нескольких махаллях и внесёт свои предложения для дальнейшей презентации хокиму. По состоянию на 4 июня работа пока не началась.

Ильхом Зайниев подчеркнул, что проектировщикам необходимо разговаривать с жителями махаллей и узнавать об их нуждах. Типовой проект может не подойти всем махаллям, сказал архитектор.

Организаторы мероприятия предложили жителям оставлять мнения в комментариях «Газеты.uz» либо отправлять их в Telegram-бот (он должен быть запущен на днях).

Дурдона Рахимова пояснила, что проект благоустройства «красных» махаллей уже обсудили с их жителями. Предложения по благоустройству жители могут отправлять через сервис «Халк назорати».