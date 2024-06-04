Заместитель хокима Ташкента по молодёжной политике, социальному развитию и духовно-просветительским вопросам Дурдона Рахимова представила проект предложения по благоустройству махалли «Абдулла Авлоний» в Мирабадском районе. Презентация состоялась 28 мая в рамках встречи с горожанами, ведущими активный образ жизни.
Активистов привлёк Офис достижения результатов (Delivery Unit) Агентства стратегических реформ при президенте Узбекистана. Совместная работа с горожанами необходима для популяризации здорового образа жизни и создания ЗОЖ-инфраструктуры, которой будут пользоваться жители, заявила глава офиса Азиза Умарова.
Дурдона Рахимова отметила, что диалог поможет собрать мнения о существующих проблемах в инфраструктуре махаллей, а также предложения по улучшению ситуации и представленного проекта.
«В прошлом году хокимият Ташкента построил 55 км „дорожек здоровья“, 123 спортивные площадки внутри махаллей и воркаут-зоны», — сказала Дурдона Рахимова.
Стоит отметить, что не все дорожки были удачно связаны, а реальные потребности жителей не всегда принимались во внимание. Эти недостатки будут учтены в ходе дальнейшей реализации проекта.
Махалля «Абдулла Авлоний» — одна из 25 «красных» махаллей столицы, где в течение трёх месяцев планируется реализовать программу «Обод махалла» («Благоустроенная махалля»), сообщила «Газете.uz» Дурдона Рахимова. По её словам, это не все административные единицы, в которых проходит программа. Однако инфраструктура «красных» махаллей требует оперативного благоустройства.
Список «красных» махаллей
|Район
|Название махаллей
|Алмазарский
|Себзар
|Бетемирский
|Мусаффо, Олтинтопган, Устозлар
|Мирабадский
|Абдулла Авлоний, Янги Куйлик
|Учтепинский
|Бирлик, Янгийул
|Чиланзарский
|Катта Хирмонтепа, Новза, Бешчинор
|Шайхантахурский
|Янги Камолон
|Юнусабадский
|Акбаробод
|Яккасарайский
|Бобур, Кушбеги, Яккасарой, Беларик
|Янгихаётский
|Хужа Учкун, Янги Гулзор, Ташаббус, Викор, Дустлик
|Яшнабадский
|Хилол, Жарбоши, Богбон
Источник: Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента.
По данным хокимията, сегодня в махалле «Абдулла Авлоний» проживает 5074 человека, действует одна школа и один детский сад, имеется 10 детских и 8 спортивных площадок. Предлагается построить ещё четыре детские и две воркаут-площадки, пятиэтажное здание махаллинского схода граждан и управляющей компании, входную группу в махаллю, базарчик, молочную лавку, амфитеатр, а также многоэтажную парковку. Кроме того, предлагается установить 162 скамейки и 37 беседок, посадить 460 декоративных и 150 фруктовых деревьев, а также 50 кустарников (см. эксизы проекта ниже).
В других 24 махаллях столицы проекты благоустройства будут зависеть от местности, условий и состояния инфраструктуры, сказала Дурдона Рахимова. Основная цель — создать «дорожки здоровья», места отдыха, где люди будут прогуливаться, что в конечном счёте положительно скажется на их здоровье.
Азиза Умарова добавила, что бюджет на работы уже выделен; от активистов ждут предложения касательно спортивных и детских площадок, которые можно было бы применить во всех махаллях.
Архитектор Ильхом Зайниев, член ассоциации молодых архитекторов Узбекистана «Градостроительная волна», отметил, что для распространения предложенных изменений в проекте необходимо разработать подробный дизайн-код, вместо которого хокимият представил рендеры — всегда красивые, но для специалистов совершенно неинформативные изображения, глядя на которые архитекторам невозможно дать обратную связь.
Он подчеркнул, что в дизайн-коде должны быть определены варианты примыкания проезжей части с пешеходной, вариация отвода воды, угол пандусов, разновидности входа на спортивные площадки и другие детали.
Замхокима Дурдона Рахимова ответила, что детали проекта имеются в отделе строительства хокимията.
Большинство активистов неприятно удивило, что «дорожки здоровья» и спортивные площадки выглядят как острова, окружённые автотранспортом. Замхокима признала парковки огромной проблемой города.
В то же время и среди жителей есть расхождения во мнениях, должны ли парковки быть внутри дворов или за их пределами. Между тем, в городе всё больше новостроек со «дворами без машин», что используется в рекламе как конкурентное преимущество.
Активисты обратили внимание, что на рендерах нет никаких мер успокоения движения автотранспорта в местах примыкания проезжей части ко входам на площадки. Они также попросили установить заборы вокруг прогулочных зон, чтобы машины не заезжали на территорию пешеходов.
Ильхом Зайниев заявил, что заборы — худший вариант ограждения общественных пространств. Для безопасности и зонирования он призвал ограждать территорию кустарниками.
Горожане также попросили закольцовывать тротуары в прогулочных зонах, чтобы они не вели в никуда.
Активный пользователь велодорожек Руслан Мерзликин предложил объединить на спортивных площадках футбольные, баскетбольные и волейбольные поля. Он подчеркнул, что сегодня дети вынуждены играть в мяч на внутриквартальных улицах общего пользования, где приоритет сохраняется у автотранспорта.
Раньше при значительно низком уровне автомобилизации у жителей был доступ к полям на территориях школ. Но сегодня большинство школ окружены заборами, многие поля коммерциализированы и сдаются в аренду. В итоге такая ежедневная детская рутина, как игра, становится не по карману родителям.
Ильхом Зайниев добавил, что в пределах одной махалли детские и спортивные площадки не должны быть идентичны друг другу. Напротив, их функции могут отличаться от двора ко двору, чтобы детям и взрослым было интересно исследовать территории соседей. Такие перебежки способствуют укреплению человеческих отношений, сказал специалист.
Журналист «Газеты.uz» Сабина Бакаева отметила, что у города есть системная проблема: ответственность за содержание детских и воркаут-площадок никто не несёт, поскольку балансодержателя у этих объектов нет. В условиях отсутствия ответственного органа инфраструктура несомненно обветшает, инвестиции окажутся пустой тратой.
Журналист также обратила внимание на опасность детских площадок. В мае 2022 года несколько детей получили серьёзные травмы рук, приведшие в том числе к ампутации пальцев, на детской площадке в Чиланзарском районе, установленной в рамках «Обод махалли». Это должно стать уроком для города. Благоустройство не должно приводить к увечьям, иначе это вредительство, сказала Сабина Бакаева.
Над детскими и спортивными площадками необходимо натягивать тент, если в местности нет густой зелени, добавила журналист. В противном случае в дождь и жару ими невозможно будет пользоваться. Кроме того, защита от солнца и осадков значительно увеличивает срок службы оборудования.
Предложения активистов внесли в протокол и обещали представить хокиму Ташкента. По итогам встречи была организована рабочая группа для дальнейшего обсуждения проекта. Планировалось, что в течение 15 дней состав проведёт мониторинг инфраструктуры в нескольких махаллях и внесёт свои предложения для дальнейшей презентации хокиму. По состоянию на 4 июня работа пока не началась.
Ильхом Зайниев подчеркнул, что проектировщикам необходимо разговаривать с жителями махаллей и узнавать об их нуждах. Типовой проект может не подойти всем махаллям, сказал архитектор.
Организаторы мероприятия предложили жителям оставлять мнения в комментариях «Газеты.uz» либо отправлять их в Telegram-бот (он должен быть запущен на днях).
Дурдона Рахимова пояснила, что проект благоустройства «красных» махаллей уже обсудили с их жителями. Предложения по благоустройству жители могут отправлять через сервис «Халк назорати».