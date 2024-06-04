В Узбекистане проведут инвентаризацию всех заключённых соглашений о разделе продукции (СРП). Это предусмотрено указом о мерах по ускорению рыночных реформ и гармонизации национального законодательства с соглашениями Всемирной торговой организации (ВТО).

Министерству энергетики совместно с Министерством горнодобывающей промышленности и геологии, Министерством экономики и финансов и Министерством юстиции до 1 августа 2024 года поручено завершить полную инвентаризацию всех заключённых Узбекистаном соглашений о разделе продукции.

Министерство инвестиций, промышленности и торговли совместно с Министерством юстиции, Министерством энергетики, «Узбекнефтегаз» и «Узавтосаноат» к этой дате также должно завершить инвентаризацию всех инвестиционных соглашений, заключённых правительством.

После этого необходимо внести в Администрацию президента конкретные предложения по её результатам.

Это делается для приведения национального законодательства в соответствие с соглашением ВТО об инвестиционных мерах, связанных с торговлей (TRIMs), в том числе требованиями неприменения обязательств по локализации или экспорту, следует из указа.

Соглашение запрещает государствам-членам ВТО устанавливать ограничительные меры, оказывающие негативное влияние на иностранные инвестиции производственного сектора. TRIMs охватывает только меры, препятствующие торговле товарами.

Напомним, в июне 2019 года президент Шавкат Мирзиёев признал наличие долга Узбекистана перед российским «Лукойлом» в 600 млн долларов за газ и задался вопросом, почему при составлении соглашения о разделе продукции не были учтены национальные интересы.

Он также тогда отметил коррумпированность нефтегазовой сферы, сообщив, что за Устюртский газохимический комплекс некий чиновник получил 80 млн долларов.

В декабре 2022 года в послании парламенту и народу Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в стране будет принята 10-летняя программа геологоразведочных работ в целях увеличения запасов газа. В частности, сказал он, на плато Устюрт для разведочных работ на высокоперспективных глубоких слоях будут привлечены крупные зарубежные инвесторы, но с учётом национальных интересов Узбекистана, которые будут закреплены в законе.

«Все выданные лицензии на добычу газа будут пересмотрены, по неэффективно работающим предприятиям будут приняты соответствующие меры. Как вы сами видите, в мире энергетика превратилась в политику. Поэтому мы должны закрепить [национальные интересы в законе], чтобы подземные месторождения приносили выгоды следующие десять-двадцать лет», — подчеркнул президент.

Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов в недавнем интервью заявил, что в некоторых случаях на инвесторов в рамках соглашений возлагались дополнительные обязательства, но они не раскрывались из-за рисков ухудшения инвестклимата.

Правительство Узбекистана в 2004 году подписало с «Лукойлом» соглашение о разделе продукции (СРП) по проектам «Кандым-Хаузак-Шады» (сроком на 35 лет, в 2014 году продлено ещё на 7 лет — до 2046 года) и «Юго-Западный Гиссар» (вступило в силу в 2007 году и рассчитано на 36 лет, до 2043 года).

С российским «Газпромом» подписаны СРП по месторождению «Шахпахты» (с 2004 года — на 15 лет, в 2018 году продлено на 5 лет), и «Джел» (подписано в 2018 году на 25 лет).

Ещё одно СРП подписано в апреле 2017 года по месторождению «Муcтакилликнинг 25 йиллиги» (М25) в Сурхандарьинской области — на 35 лет со строительством газохимического комплекса. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов отмечал, что на геологоразведочные работы по этому проекту уйдёт не менее восьми лет.