Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 июня подписал указ о мерах по ускорению рыночных реформ и гармонизации национального законодательства с соглашениями Всемирной торговой организации (ВТО).

Для приведения национального законодательства в соответствие с соглашением о субсидиях и мерах компенсации ВТО (ASCM) до 1 октября поручено:

внести в Кабинет министров проект документа, предусматривающего отмену с 1 января 2025 года субсидий и преференций, предоставляемых для поддержки экспорта, в том числе льгот на частичное возмещение налога на прибыль по доходам, полученным от реализации товаров (услуг) на экспорт, налога с оборота, транспортных расходов, а также меры поддержки, не запрещённые правилами ВТО.

внести в Кабмин проект документа, предусматривающего отмену с 1 января 2025 года низкоэффективных налоговых и таможенных льгот.

Ставки акцизного налога на импортируемую и производимую в Узбекистане табачную продукцию планируется унифицировать до 1 января 2026 года, на алкогольную продукцию и сахар — до 1 января 2027 года.

Для приведения действующих в стране таможенных пошлин, сборов и стоимости в соответствие с требованиями генерального соглашения о тарифах и торговле ВТО (GАТТ 1994) поручено установить, что с 1 января 2025 года внедряемые таможенные сборы не взимаются в фискальных целях.

Планируется также пересмотреть сборы, взимаемые при экспорте некоторых видов товаров, и до 1 августа внести в правительство соответствующие предложения.

Таможенному комитету до 1 августа поручено внести проект документа по определению таможенной стоимости товаров, перевозимых через таможенную границу.

Межведомственная комиссии по работе с ВТО во главе с вице-премьером Жамшидом Ходжаевым должна до 1 августа пересмотреть законодательство по применению таможенных пошлин к товарам, производящимся в странах, торгово-экономические отношения с которыми не предусматривают режим наибольшего благоприятствования (MFN), либо страна происхождения которых не установлена. После этого комиссии необходимо внести предложения по повышению его эффективности.

Дополнительно планируется разработать проект постановления по приведению действующих таможенных тарифов в соответствие с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Узбекистана версии 2022 года для повышения эффективности и обеспечения прозрачности применения импортных ставок таможенных пошлин.

Министерству транспорта и компании «Узбекистон темир йуллари» совместно с Министерством экономики и финансов до 1 сентября поручено внести в Кабмин проект постановления, предусматривающего:

поэтапную отмену с 1 октября 2024 года до 1 апреля 2025 года практики предоставления скидки при грузоперевозках на железнодорожном транспорте на территории Узбекистана;

поэтапную унификацию до 2030 года тарифов на услуги экспортно-импортных перевозок при железнодорожных грузоперевозках.

До 1 сентября также намечено внести в правительство предложения по регулированию импортных операций этилового спирта на основе положений соглашений ВТО.

Как мы уже писали, этим же указом отменяется монополия на внешний интернет-канал, эксклюзивные права ряда госпредприятий и некоторые льготы.

Помощник президента Саида Мирзиёев заявила, что подписанный указ «открывает новую страницу в ряде отраслей, включая обработку чёрных и цветных металлов, химическую промышленность, телекоммуникационную и энергетическую сферы».

«Мы ещё раз демонстрируем приоритеты в отношении вступления во Всемирную торговую организацию, соблюдая один из её главных принципов — равные и конкурентные условия для всех», — написала она.

В августе прошлого года президент подписал указ, предусматривающий с 2025 года отмену сбора за таможенное оформление импортных лекарств и медицинских изделий, поправки в порядок маркировки на госязыке импортных товаров и другое.

Вице-премьер Жамшид Ходжаев ранее сообщил, что Узбекистан намерен присоединиться ко Всемирной торговой организации до 14-й министерской конференции, которая пройдёт в Камеруне в 2026 году.