Общество

Смертность на дорогах Ташкента сравнима с Дели. При этом статистика УБДД может не отражать реальной картины. Для повышения безопасности на улицах компания «Ташкент Инвест» при хокимияте разработала программу мероприятий. «Газета.uz» рассказывает об институциональных проблемах и предлагаемых мерах.

В соцсетях появилось видео перевозки огромных деревьев с территории бывшего комплекса зданий СНБ в Ташкенте. В управлении экологии заявили, что 26 дубов пересадят в парк в Ташкентской области. За ними обещают наблюдать в течение трёх лет.

Суд приговорил 28-летнего жителя Алмалыка к исправительным работам за оскорбление президента Узбекистана. Мужчина сообщил, что написал оскорбительные комментарии в интернете в порыве злости, поскольку его много раз штрафовала налоговая.

В Самарканде водитель Nexia 2 сбил молодого человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Он скончался в больнице.

Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что в охранной зоне реки Чирчик более 10 предпринимателей продолжают незаконную выемку песка и гравия, несмотря на мораторий. Также построен и работает завод стройматериалов. Ведомство с сожалением отметило, что компаниям всё ещё не аннулировали лицензии. Фото.

В Кукдалинском районе Кашкадарьинской области водитель «КамАЗа», двигаясь на высокой скорости, сбил второклассника, переходившего пешеходный переход.

Замхокима Хавастского района Сырдарьинской области задержан по подозрению в коррупции. Сообщается, что он требовал у предпринимателя 20 тысяч долларов. Случаи коррупции (два из них — с участием сотрудников ОВД) выявлены и в других регионах.

Министерство дошкольного и школьного образования в рекомендациях по проведению последнего звонка в государственных школах запретило в дни проведения экзаменов проводить выпускные вечера в ресторанах, кафе и в жилых домах. Корреспонденты «Газеты.uz» узнали, что об этом думают жители Ташкента.

Культура

Монографическая выставка «Худайберген Деванов и его эпоха», посвящённая первому узбекскому фотографу и кинооператору, открылась в Галерее НБУ. В экспозиции, помимо 60 архивных снимков, представлены фрагменты кинолент, снятых Девановым в 1900-е годы, и документального фильма о нём.

Спорт

Гимнастка Оксана Чусовитина сообщила, что получила травму во время тренировки перед началом чемпионата Азии в Ташкенте, из-за чего пропустит Олимпийские игры в Париже. Этот турнир был последним её шансом отобраться на девятую Олимпиаду в карьере.

В Узбекистане со следующего года должна открыться Государственная спортивная академия, говорилось на презентации у президента. Она разместится в строящемся Олимпийском городке. Во всех регионах также откроют школы мастерства по курашу.

Мир

Лидеры Южной Кореи, Китая и Японии проведут первый трёхсторонний саммит за более чем четыре года в попытке урегулировать отношения между странами.

В 2023 году в Азии ускорилось изменение климата, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации. Потепление в регионе происходит быстрее, чем в среднем по миру. Это приводит к экстремальным погодным условиям: от засухи и тепловых волн до наводнений и штормов.

Китай начал военные учения в Тайваньском проливе в качестве «сурового наказания» за «сепаратистские действия» спустя несколько дней после вступления в должность нового президента Тайваня Лай Циндэ.

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