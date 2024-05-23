Двадцать шесть многолетних дубов с территории бывшего комплекса зданий СНБ (КГБ) Узбекистана в центре Ташкента будут пересажены в парк в Ташкентской области. Об этом сообщили в столичном управлении экологии, комментируя появившиеся в социальных сетях видео, на которых виден процесс перевозки огромных предметов, накрытых тканью, на длинных трейлерах.

Руководитель компании Muna Mag, отвечающей за процесс, Фаррух Хакимов сообщил, что все деревья являются полностью здоровыми и при пересадке соблюдаются все необходимые агротехнические мероприятия.

«На данный момент пересажено 14 дубов. Процесс пересадки остальных 12 деревьев продолжается», — сказал он.

Каждый этап от подготовки к пересадке до высадки на новом месте находится под контролем, заверил Фаррух Хакимов.

Корневая система деревьев в период транспортировки обеспечивается необходимыми удобрениями и питательными веществами. «Будут приняты все меры для того, чтобы деревья прижились на новой территории», — отметил он.

Глава компании сообщил, что до начала пересадки были проведены общественные слушания с участием специалистов.

После пересадки дубы в течение трёх лет будут под наблюдением, их будут поливать, подкармливать и обрабатывать для защиты от вредителей и болезней, добавил он.

Напомним, на месте теперь уже снесённого здания СНБ (ранее — КГБ) сейчас строится гостиничный комплекс Radisson.