15 мая в Кукдалинском районе Кашкадарьинской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба областного УБДД.

На видео, которое распространилось в соцсетях, видно, как водитель Nexia останавливается, чтобы несколько детей перешли дорогу на пешеходном переходе. Когда ребята начали движение, одного из них сбил грузовой автомобиль «КамАЗ», ехавший по соседней полосе на высокой скорости.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана. Водитель заключён под стражу.

В 2022 году аналогичное ДТП произошло в Камашинском районе Кашкадарьи. Водитель «КамАЗа» сбил 9-летнюю девочку, не остановившись перед переходом, в отличие от других машин.