Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала совместные учения флота, военно-воздушных сил и ракетных войск вблизи Тайваня, сообщает агентство «Синьхуа».

Учения официально стартовали 23 мая в 7:45 по местному времени и должны продлиться до 24 мая. Они проходят в Тайваньском проливе: к северу, югу и востоку от Тайваня, а также у островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь.

В НОАК заявили, что учения сфокусированы на морском и воздушном патрулировании, захвате контроля над ситуацией во время боевых действий и точечном наведении на цели для проверки «реальных боевых возможностей».

Представитель НОАК подчеркнул, что двухдневные учения служат «суровым наказанием за сепаратистские действия сил „независимости Тайваня“ и строгим предупреждением против вмешательства и провокаций со стороны внешних сил».

По данным Министерства обороны Тайваня, в учениях задействовано 15 кораблей ВМС Китая, 16 кораблей береговой охраны и 33 самолёта. Ведомство осудило учения и сообщило, что направило силы в районы вокруг острова. «Начало военных учений … не только не способствует миру и стабильности в Тайваньском проливе, но и подчёркивает милитаристский менталитет (Китая)», — заявили в министерстве.

BBC отмечает, что учения начались через несколько дней после вступления в должность нового президента Тайваня Лай Циндэ. Во время инаугурации 20 мая Циндэ призвал Китай прекратить угрожать острову и признать существование его демократии. Он также сказал, что Тайвань никогда не отступит перед запугиванием со стороны Китая.

В Китае в ответ заявили, что «независимость Тайваня — это тупик».

Как пишет CNN, под руководством Си Цзиньпина Китай усилил дипломатическое, экономическое и военное давление на Тайвань, в то время как остров укрепляет неформальные связи с США.

КНР проводила масштабные военные учения вокруг Тайваня в августе 2022 года, чтобы продемонстрировать недовольство визитом тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Аналогичные учения по окружению острова проводились и в апреле 2023 года, уточняет CNN.