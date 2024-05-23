СГБ Узбекистана сообщила о выявлении нескольких случаев коррупции в Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Ташкентской областях и Ташкенте.

В Сырдарьинской области при получении 1000 долларов США был задержан заместитель хокима Хавастского района. Сообщается, что он, пользуясь должностным положением, требовал 20 тысяч долларов у предприятия, занимающегося выращиванием и экспортом сельхозпродукции, чтобы не переводить выданные ему земли в резерв хокимията.

Согласно договорённости между замхокима и предпринимателем, чиновник должен был создать условия для налаживания орошения земель и обеспечить невмешательство в деятельность предприятия.





В Ташкентской области начальник отдела и инженер филиала «Региональных электрических сетей», как говорится в сообщении, запросили 39 тысяч долларов у кондитерского предприятия в Кибрайском районе. За это они должны были подключить компанию к трёхфазной сети и установить трансформатор, а также помочь в оформлении технических документов.

Инженер был задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении 30 тысяч долларов.





В Кашкадарьинской области при получении денег задержали старшего оперативного сотрудника отдела уголовного розыска ОВД Каршинского района Кашкадарьинской области.

Согласно опубликованной информации, он пытался путём вымогательства получить 1500 долларов у индивидуального предпринимателя в обмен на отказ в возбуждении уголовного дела.

Представитель ОВД сначала получил 400 долларов и был задержан при получении такой же суммы во второй раз.





В Ташкенте при получении 5000 долларов был задержан инспектор профилактики ОВД №2 УКД ОВД Сергелийского района.

Следствие установило, что он обещал за деньги квалифицировать нанесение местным жителем иностранному гражданину телесных повреждений как административное правонарушение, не возбуждая уголовное дело.

Все указанные выше задержанные заключены под стражу.