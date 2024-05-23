В 2023 году Азия была регионом мира, наиболее подверженным бедствиям, связанным с погодными, климатическими и гидрологическими опасными явлениями, говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).

«Выводы доклада отрезвляют. Во многих странах региона 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений и сопровождался шквалом экстремальных явлений: от засухи и волн тепла до наводнений и штормов. Изменение климата усугубило частоту и интенсивность таких явлений, оказав глубокое воздействие на общество, экономику и, что самое главное, на жизнь людей и окружающую среду, в которой мы живём», — написала в предисловии к докладу генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.

Температура

По данным ВМО, среднегодовая приземная температура в Азии в 2023 году была второй по величине за всю историю наблюдений, на 0,91 градуса Цельсия выше среднего значения за 1991−2020 годы и на 1,87 градуса выше среднего значения за 1961−1990 годы.

Особенно высокие средние температуры были зафиксированы от Западной Сибири до Центральной Азии и от Восточного Китая до Японии. В Японии и Казахстане год был рекордно теплым.

В докладе отмечается, что явная тенденция потепления в Азии обозначилась во второй половине 20-го века. Потепление в регионие происходит быстрее, чем в среднем по миру, а его скорость почти удвоилась по сравнению с периодом 1961−1990 годов.

Осадки

Осадки являются ключевым климатическим параметром, необходимым для обеспечения водой для питьевых и бытовых целей, сельского хозяйства, промышленности и гидроэнергетики. Колебания количества осадков также приводят к засухам и наводнениям, поясняет ВМО.

В 2023 году количество осадков было ниже нормы на большей части Туранской низменности (Туркменистан, Узбекистан, Казахстан), в Гиндукуше (Афганистан, Пакистан), в Гималаях, в районе Ганга и других территориях Азии.

Так, в Юго-Западном Китае почти каждый месяц на протяжении прошлого года выпадало меньше нормы осадков, что привело к засухам.

Ледники

Масса ледникового льда чувствительна к изменениям региональной температуры, осадков и поверхностной радиации. Таяние ледников, в свою очередь, влияет на уровень моря, региональные водные циклы и возникновение локальных опасностей, таких как прорывы ледниковых озёр, уточняет ВМО.

Высокогорная Азия — это область с центром на Тибетском нагорье, где находится самый большой объем льда за пределами полярных регионов: ледники занимают площадь около 100 тысяч кв. км. В течение последних нескольких десятилетий большинство этих ледников отступают, причём ускоренными темпами, говорится в докладе.

20 из 22 наблюдаемых ледников в высокогорном регионе Азии продолжили терять массу. Ситуацию усугубила рекордно высокая температура и засушливые условия в Восточных Гималаях. В 2022—2023 годы на леднике Урумчи №1 в Восточном Тянь-Шане был зафиксирован второй по величине отрицательный баланс массы с начала наблюдений в 1959 году.

Экстремальные явления

Согласно данным Международной базы данных о чрезвычайных ситуациях (EM-DAT), в 2023 году более 80% зарегистрированных гидрометеорологических опасных явлений в Азии были паводками и штормами, говорится в докладе.

За прошлый год в западной части севера Тихого океана и в Южно-Китайском море сформировалось 17 получивших имена тропических циклонов. Это ниже среднего, но в таких странах, как Китай, Япония, Филиппины и Республика Корея, все равно наблюдались серьёзные последствия и рекордные осадки, отмечается в докладе.

Наводнения были основной причиной гибели людей в событиях, о которых сообщалось в 2023 году. В июне, июле и августе в Индии, Пакистане и Непале в результате наводнений и штормов погибло более 600 человек. В Южной Корее по меньшей мере 40 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных сильными муссонными дождями и штормовой погодой.

В ноябре сильные дожди вызвали паводки в Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратах, Бахрейне, Омане и Катаре. В Омане наводнение унесло жизни 19 человек.

Во многих частях Азии в прошлом году также наблюдались экстремальные температуры. Япония пережила самое жаркое лето за всю историю наблюдений. В Китае летом было зарегистрировано 14 случаев экстремального повышения температуры, при этом около 70% национальных метеорологических станций зафиксировали превышение показателя в 40 градусов, а на 16 станциях температурный рекорд был побит.

В Индии из-за сильной жары в апреле и июне около 110 человек погибли от теплового удара. В Казахстане жертвами лесных пожаров стали 14 человек.