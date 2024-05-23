В Галерее изобразительного искусства Узбекистана (НБУ) открылась выставка пионера узбекской фотографии и документального кино Худайбергена Деванова. В экспозиции представлено 60 снимков из Национального архива Узбекистана, на которых запечатлены обряды, народные гуляния и праздники, а также пейзажи и этнографические этюды, сделанные в период с 1910-го по 1946-й годы.





Худайберген Деванов увлёкся фотоискусством в детстве. Его первым учителем был немец-кинолюбитель Вильгельм Пеннер, который жил в посёлке рядом с Хивой. Из-за громоздкого фотоаппарата, представлявшего собой деревянный ящик на треноге, местное население окрестило его «дедушкой-фонарём» («панор бува»). Однажды увидев рождение фотографии, Худайберген Деванов стал постоянным спутником Пеннера. Мальчик хотел понять, как у того получаются удивительные картинки, и научиться делать их самому. Пеннер в ответ подарил Деванову свой старый немецкий фотоаппарат марки ZOT и помог освоить сложные процессы съёмки и печати снимков.

«Деванов начинал свою карьеру на заре развития фотографии. Тогда было очень сложно не только сделать снимок, проявить стеклянный негатив и напечатать его на бумаге, но и сохранить эти материалы», — отмечает фотограф Владимир Гранкин.





Фотография в то время была сложной не только с технической стороны. Деванов начал заниматься ей в начале XX века, будучи членом общества, в котором испокон веков существовал религиозный запрет на изображение всего одушевлённого. Снимки Хивы, которые он делал и распространял в народе, привлекли внимание ханского двора. Городом тогда правил Сейид Мухаммад Рахим II, известный как сторонник просвещения и покровитель литераторов. Хан не только не стал препятствовать новому искусству, которым увлёкся сын одного из приближённых, но и позволил сфотографировать себя, а после посоветовал поступить так же своему окружению.





Помимо фотографии, Деванов интересовался кинематографом. В 1907 году (по другим данным в 1908-м) он в составе дипломатический миссии Хивинского ханства отправился в Санкт-Петербург. После завершения её работы фотограф остался в столице Российской империи для стажировки. В течение двух месяцев Деванов учился фотографическому дела у «отца российского фоторепортажа» Карла Булла и одного из первых профессиональных фотографов Елены Морозовской.





На родину Худайберген Деванов вернулся с различными фото- и кинопринадлежностями. В 1910 году он открыл в Хиве первую в Средней Азии кинофотолабораторию. Тогда же на свою новую, привезённую из Санкт-Петербурга кинокамеру «ПАТЭ» №593 Деванов снял первый узбекский документальный киносюжет о выезде на фаэтоне хивинского хана Асфандияра. Сохранились и другие его киноленты: «Памятники архитектуры нашего края» (1913 г.), «Виды Туркестана» (1916 г.). Их фрагменты, а также отрывки документально-биографического фильма о Деванове «Ласточка в клетке» (2000 г.) режиссёра Ш. Курбанбаева можно увидеть на выставке.





Как аккредитованный корреспондент Центральной студии документальных фильмов Худайберген Деванов часто выезжал в Москву, отвозил отснятые сюжеты, часть которых была включена в выпуски «Союзкиножурнала». Услугами фотографа пользовались редакции многочисленных газет и журналов, выходивших в то время не только в Узбекистане.

Во второй половине 30-х годов Деванов открыл при Педагогическом техникуме фотокинокружок и обучал молодых ребят фото- и киноискусству.





Деятельность и жизнь первого узбекского фотографа и кинооператора прервал каток сталинских репрессий. В 1937 году Худайбергена Деванова обвинили в антисоветской деятельности и арестовали. «Врага народа» расстреляли в 1940 году, а спустя 18 лет реабилитировали.

«На сегодняшний день в Национальном архиве Узбекистана хранится более 200 фотографий и около десяти кинолент Худайбергена Деванова. Это лишь малая часть его наследия. Большинство отснятых работ были уничтожены после ареста. Что-то хранится в кинофотофоноархивах Москвы, Парижа, Берлина, Лондона. Недавно мы изготовили фотокаталог, куда включили все его материалы, и надеемся в последующие годы пополнить данную коллекцию», — рассказал Алижон Махкамов, директор Национального архива научно-технической и медицинской документации Узбекистана.

Выставка «Худайберген Деванов и его эпоха» продлится до 17 июня. Вход свободный.