Южная Корея, Китай и Япония проведут свой первый трёхсторонний саммит за более чем четыре года в Сеуле 26−27 мая, передаёт агентство Yonhap.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль проведёт отдельные двусторонние переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и премьер-министром Японии Фумио Кисидой 26 мая, а 27 мая состоится саммит.

Это первый трёхсторонний саммит азиатских стран с декабря 2019 года после перерыва из-за пандемии COVID-19 и обострения отношений Сеула и Токио из-за исторических споров, пишет агентство.

В администрации южнокорейского лидера заявили, что на саммите стороны обсудят торговлю и экономику, устойчивое развитие, здравоохранение, науку и технологии, гуманитарные обмены, а также борьбу с последствиями стихийных бедствий.

«Саммит послужит поворотным моментом для полного восстановления и нормализации трёхсторонней системы сотрудничества между Южной Кореей, Японией и Китаем», — сказал первый заместитель советника президента по национальной безопасности Ким Тхэ Хё.

По информации Yonhap, Южная Корея и Япония, вероятно, попросят Китай сыграть роль в сдерживании ядерной и ракетной угрозы со стороны Северной Кореи, а Пекин может озвучить обеспокоенность углублением трёхстороннего сотрудничества между Сеулом, Токио и Вашингтоном.