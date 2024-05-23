В интернете распространилась информация о гибели студента 4-го курса Самаркандского государственного университета в результате дорожно-транспортного происшествия 21 мая. В пресс-службе УБДД УВД области «Газете.uz» подтвердили эту информацию.

О смерти студента Даврона Элмуродова сообщили в областном совете Союза молодёжи. Погибший был координатором направления педагогического образования совета.

Согласно данным УБДД, в 23:30 на Университетском бульваре водитель Nexia 2 сбил парня, который переходил дорогу. Он скончался в больнице.

Kun.uz со ссылкой на комментарии в соцсетях пишет, что молодой человек мог стать жертвой гонок, которые устроили водители.