Гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина не сможет принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Она опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram и сообщила о полученной травме.

Спортсменка заявила, что получила травму во время тренировки вольных упражнений перед началом чемпионата Азии по спортивной гимнастике среди женщин, который пройдёт в Ташкенте 24−26 мая.

На недавнем этапе Кубка мира в Баку узбекистанка заняла лишь 23-е место в квалификации в опорном прыжке. В итоге 48-летняя гимнастка потеряла математические шансы заработать одну из двух оставшихся квот на Игры в Париже в этом упражнении, сообщалось на сайте Международного олимпийского комитета. Последним шансом отобраться в Париж был домашний чемпионат в Ташкенте, где ей необходимо было занять первое место среди участниц многоборья, которые ещё борются за олимпийскую путёвку.

«Мне очень жаль, потому что я очень сильно, очень долго готовилась к этим соревнованиям. Я вернулась к многоборью и хотела выступать на своей родине перед нашими поклонниками, перед нашей публикой. Но, к сожалению, завтра вы не увидите меня среди участниц», — сказала она.

В июле 2021 года после участия в летних Олимпийских играх в Токио гимнастка объявила о завершении карьеры, однако в мае 2022 года гимнастка заявила, что планирует принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Оксана Чусовитина вошла в Книгу рекордов Гиннеса как единственная гимнастка в мире, которая восемь раз подряд (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) участвовала в летних Олимпийских играх. На её счету победа на Олимпиаде в составе Объединённой команды (1992) и серебряная награда Олимпийских игр 2008 года в опорном прыжке.