Иштыханский районный суд по уголовным делам Самаркандской области 8 апреля вынес приговор в отношении мужчины за оскорбление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в социальных сетях. «Газета.uz» изучила решение суда.

Согласно материалам делам, 28-летний житель Алмалыка (уроженец Иштыхана, ранее не судим, женат, отец двух детей, учредитель фармкомпании) в период с 2 мая по 31 августа 2023 года через аккаунт «samopharmrealist9» в Instagram оставил оскорбительные комментарии под четырьмя роликами и фото с изображением президента. Среди них — фотография главы государства с певицей Юлдуз Усмановой и видео с Саидой Мирзиёевой, которая говорит о мечте президента избавить узбекский народ от хлопкового рабства.

В решении суда отмечается, что в Узбекистане созданы все условия по всесторонней поддержке молодёжи, предусмотренные законом «О государственной молодёжной политике» от 14 сентября 2016 года, указом президента «О мерах по повышению эффективности государственной молодёжной политики и поддержке деятельности Союза молодёжи Узбекистана» от 15 июля 2017 года, указом президента о государственной программе «Молодёжь — наше будущее» от 27 июня 2018 года, постановлением Кабинета министров «О мерах по регулированию предоставления образовательных кредитов на оплату обучения в высших, средних специальных и профессиональных заведениях» от 18 августа 2021 года, указом президента о Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы.

Несмотря на это, мужчина обвинял правительство в том, что он по своей же вине ничего не может достичь, «с целью продвижения идей, направленных на формирование в сознании молодёжи сепаратистской мысли», поэтому написал различные грубые и неприличные слова в адрес президента, оскорбив его честь и достоинство, говорится в документе.

Подсудимый полностью признал вину и выразил сожаление о содеянном. Он сказал, что во время его работы в аптеке, которую он открыл в Ташкентской области, сотрудники налоговой инспекции много раз его штрафовали, и, увидев фотографии и видео в Instagram, он в порыве злости оставил оскорбительные комментарии.

Суд принял во внимание признание вины и признал мужчину виновным по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса (публичное оскорбление или клевета в отношении президента, а равно с использованием печати или иных СМИ, сетей телекоммуникаций или интернета / наказывается исправительными работами до 3 лет или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет) и приговорил его к исправительным работам на 2 года 6 месяцев с взысканием 20% зарплаты в пользу государства.

Суд возложил на Министерство цифровых технологий ограничение доступа к аккаунту мужчины в Instagram, а также постановил взыскать телефон Samsung Galaxy A53 в доход государства.

В марте 2021 года Уголовный кодекс Узбекистана был дополнен нормой, устанавливающей ответственность за публичное оскорбление или клевету в отношении президента с использованием сетей телекоммуникаций или интернета.

В октябре 2023 года суд приговорил 19-летнего жителя Каттакурганского района Самаркандской области к 2 годам 6 месяцам лишения свободы за оскорбительный комментарий в адрес президента в Instagram. Суд также постановил заблокировать профиль подсудимого. Тогда «Газета.uz» изучила около 10 судебных решений по этой статье, по которым подсудимые получали ограничение свободы, и выяснила, что это было первым за многие месяцы решением суда о тюремном сроке за оскорбление президента.

В марте суд приговорил 27-летнего жителя Намангана, который вернулся из Ирана, к 5 годам лишения свободы за оскорбительные и клеветнические комментарии в адрес президента в Facebook, а также за незаконный выезд за границу.