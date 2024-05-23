В Узбекистане создадут Государственную спортивную академию. Цель — эффективное использование Олимпийского городка, который строится сейчас между столицей и Новым Ташкентом и где пройдут летние Азиатские игры среди молодёжи 2025 года.

Об этом говорилось на презентации планов по развитию спортивного образования и проведению международных соревнований, представленной президенту Шавкату Мирзиёеву в четверг.

При академии будут созданы Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта и Институт повышения квалификации специалистов. В структуре академии также откроются Научно-практический центр спортивной медицины, Информационно-библиотечный центр и Центр изучения истории Узбекистана и иностранных языков.

С 2025/2026 учебного года академия начнёт обучение по трём направлениям бакалавриата и шести магистерским специальностям.

Выпускникам академии будет выдаваться тренерский сертификат на шесть лет. Выпускники олимпийских и паралимпийских колледжей будут приниматься сразу на второй курс.

Президент поручил организовать деятельность кафедр и учебные программы в академии на основе передового зарубежного опыта, а также привлечь высококвалифицированных специалистов.





Школы мастерства по курашу

На презентации также говорилось об открытии в каждом областном центре, а также в Нукусе школ мастерства по курашу — национальному вид борьбы.

В школу будут набраны 140 учеников по итогам конкурсного отбора среди детей 5−11-х классов.

Согласно озвученным данным, в мире курашом занимаются 30 миллионов человек, в Узбекистане — 30 тысяч человек профессионально, ещё больше — на любительском уровне.

Чемпионат мира по футзалу

В текущем году в Узбекистане по решению FIFA состоится чемпионат мира по футзалу. Соревнования пройдут с 14 сентября по 6 октября в Ташкенте, Андижане и Бухаре.

В турнире примут участие 24 команды мира. Ожидается прибытие высоких гостей из стран-участниц и более 30 тысяч болельщиков.

Для проведения чемпионата на высоком уровне принято решение создать организационный комитет под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова.