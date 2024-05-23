На берегах реки Чирчик продолжается незаконная выемка песка и гравия, сообщила в четверг пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

С 1 мая указом президента Узбекистана был введён бессрочный мораторий на добычу нерудных материалов в руслах рек Чирчик, Сангзор, Зарафшан, Нарын, Кашкадарья и Сурхандарья.





Министерство горнодобывающей промышленности и геологии вместе с другими ведомствами должно было организовать работы по добыче на альтернативных участках месторождений, расположенных на горных либо предгорных (сухопутных) территориях, чтобы предотвратить тем самым истощение запасов водных ресурсов, размыв берегов рек, загрязнение окружающей среды.

«К сожалению, несмотря на актуальность поставленной цели и задач, установлено, что в некоторых регионах требования моратория грубо нарушаются», — заявили в Генпрокуратуре.





Работая группа из сотрудников Администрации президента, Генеральной прокуратуры, Министерства экологии и ГУП «Хавфсиз дарё» во время мониторинга выявила, что в прибрежных и водоохранных зонах реки Чирчик, протекающей через Юкоричирчикский район Ташкентской области, более 10 предпринимателей в нарушение требований моратория продолжают добывать песчано-гравийные материалы на основании лицензий, ранее выданных Министерством геологии.

«Жаль, что ответственными министерствами и ведомствами не предпринято никаких мер по пресечению этой незаконной деятельности, в частности, по аннулированию действующих лицензий. В результате берега реки Чирчик на этой территории были размыты местами до 30 метров, водоохранные зоны загрязнены различными отходами, зафиксированы случаи выхода грунтовых вод на поверхность из-за беспорядочного рытья», — говорится в сообщении.





С грубым нарушением действующих норм в прибрежном районе реки также построен и работает завод по производству строительных материалов, отметили в Генпрокуратуре.

Сейчас Минэкологии определяет масштабы и сумму ущерба, нанесённого окружающей среде «в результате беспечности должностных лиц и незаконной деятельности субъектов хозяйствования». По итогам изучения будут приняты законные меры, заявили в ведомстве.

В ноябре экологи провели изучение охранной зоны реки Чирчик в Ташкенте и после замера установили незаконную выемку 57,8 тысячи кубометров песка и гравия. Ущерб был оценён в 34,7 млрд сумов, но отмечалось, что сумма может возрасти после экспертизы.

В марте Минэкологии выявило два случая незаконной добычи песка и гравия из русла реки Кашкадарьи на территории Каршинского района. Сумма причинённого природе ущерба оценена более чем в 41,5 млрд сумов. Один из нарушителей уже неоднократно привлекался к ответственности за подобные нарушения.

В июле 2022 года Сенат рассмотрел проблему истощения водных ресурсов из-за выемки песка и гравия из рек и саев. «Будто нет хозяина у рек, нет хозяина у воды… Я считаю, что пришло время установить строгое ограничение на расчистку русел рек, добычу из русел рек», — заявил тогда сенатор Рискул Сиддиков.

В июне 2023 года министр экологии Азиз Абдухакимов заявил, что министерство намерено запретить выемку щебня и песка из русел рек для нужд строительства. Для этого необходимо открыть новые источники добычи песчано-гравийных материалов, отмечал он.

«Сейчас это превратилось в беспощадный бизнес вопреки всем экологическим требованиям, — сказал тогда министр. — Реки просто превратились в источник добычи стройматериалов и из природы будто перешли в отрасль строительства. Но русла рек никогда не использовались для обеспечения строительными нерудными материалами».