Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана опубликовало традиционные для конца учебного года рекомендации по проведению последнего звонка в государственных школах. Согласно им, запрещается проведение выпускных вечеров в ресторанах, кафе и в жилых домах в дни проведения экзаменов.

В группе «Потребитель.уз» сообщили, что сотрудники правоохранительных и налоговых органов обходят и обзванивают кафе, рестораны, напоминая, что выпускные вечера «под запретом».

Корреспонденты «Газеты.uz» вышли на улицы города, чтобы узнать у жителей, нужны ли школьникам выпускные.