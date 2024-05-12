Цитата недели. «В нынешнее чрезвычайно сложное и неспокойное время подвиг и славные традиции героев-ветеранов служат для нас образцом в выполнении таких весьма важных задач, как воспитание молодёжи в духе патриотизма, защита наших детей от разных негативных воздействий, в умении ценить и беречь наше самое дорогое достояние — мир и стабильность, межнациональную и межконфессиональную дружбу и согласие». Из поздравления президента Узбекистана на 9 Мая.

Шавкат Мирзиёев посетил Москву, где принял участие в мероприятиях в связи с 79-й годовщиной Победы, а также в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Глава государства обозначил приоритеты сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС: устранение барьеров в торговле, развитие промышленной кооперации и транспортных коридоров, социальные гарантии для трудовых мигрантов и туристический обмен.

«Новый Ташкент сейчас в приоритете [для строительства трамвая]». Вице-президент французской компании Alstom Саша Парне в интервью «Газете.uz» рассказал о том, на какой стадии находится проект строительства трамвайных линий в Ташкенте. Он сообщил, что власти выбрали приоритетом Новый Ташкент, куда к 2030 году должны в том числе переехать госучреждения.

С начала года в Узбекистан возвратились около 115 тысяч трудовых мигрантов, до конца года ожидается возвращение ещё 250−300 тысяч граждан. Президент отметил важность их трудоустройства и оказания им помощи в решении социальных проблем.

Как повышение тарифов на газ и электроэнергию повлияет на инфляцию в Узбекистане? В ЦБ сообщили, что это увеличит инфляцию дополнительно на 2,4 процентных пункта, а отмена льготы по НДС для лекарств и некоторых коммунальных услуг — на 1 п. п. Регулятор на фоне этого ожидает незначительное снижение реальных доходов населения.

В каждом регионе Узбекистана планируется в порядке эксперимента реализовать по одному проекту реновации жилья. Это предусмотрено постановлением президента от 30 апреля. В качестве примера указан проект на массиве Актепа в Ташкенте.

Проходной балл для поступления в вузы Узбекистана будет повышен с 56,7 до 94,5 по направлениям здравоохранения, права, бизнеса и управления и до 75,6 — по остальным направлениям. Квоты по социально-гуманитарным профессиям сократят в пользу других направлений.

Плата за перерегистрацию автомобиля вернулась к прежнему размеру в 10% БРВ. Приказом главы МВД возвращена прежняя ставка, которая месяц назад выросла в 68 раз. Повышенные тогда платежи за регистрацию (6,84 БРВ для обычных авто и 1,5 БРВ для электромобилей) не изменились.

Французская Suez планирует в течение семи лет устранить около 30 тысяч утечек в системе водоснабжения Ташкента, заявил гендиректор компании Пол Бурдийон. Компания также предлагает Узбекистану переработку сточных вод и их использование в промышленности, сельском хозяйстве, для полива парков и садов.

Фестиваль электронной музыки «Стихия» вновь пройдёт в Каракалпакстане. Четыре дня насыщенной программы пройдут на «кладбище» кораблей в Муйнаке. Программа мероприятия и лайнап артистов.

Самый влиятельный саксофонист современности Кенни Гарретт выступил в Ташкенте в рамках Международного фестиваля джаза. «Газета.uz» встретилась с музыкантом, чтобы поговорить о новом альбоме «Who Killed AI?», искусственном интеллекте, преданности музыке и значении мировых туров.

Творческий вечер российской писательницы Гузель Яхиной прошёл в столице. Автор романов «Зулейха открывает глаза», «Дети мои» и «Эшелон на Самарканд» рассказала о поиске тем, изображении войны в произведениях и ценности человеческой жизни. Главное из двухчасовой встречи — в нашем материале.

«Хочу, чтобы люди были добрее». В Ташкентском зоопарке уже восемь лет живёт тигр по кличке Навруз. Он родился в Москве 10 лет назад. Жизнь полосатого выдалась несладкой: он пережил расставание с женой и дочкой, а ещё лишился зуба. Навруз поделился своей историей с «Газетой.uz» и передал одну просьбу её читателям.

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