В каждом регионе Узбекистана планируется в порядке эксперимента реализовать по одному проекту реновации жилья. Это предусмотрено постановлением президента от 30 апреля.

В качестве примера выбран проект реновации жилья в махалле имени Олима Хужаева в Шайхантахурском районе Ташкента (массив Актепа), который, как сообщается, уже стартовал. Инвесторы из Китая намерены построить многоэтажные дома на 3200 квартир вместо 42 двухэтажных домов на 568 квартир, построенных в 1960-е годы, вложив 360 млн долларов.

Хокимияты областей и Ташкента, а также Совет министров Каракалпакстана должны отобрать массивы, на которых будут реализованы проекты реновации, и утвердить адресную программу.

Проект правительственного решения о реализации этого проекта в каждом регионе поручено разработать и внести в Кабмин до конца июня этого года.

До конца июня ответственные министерства и ведомства должны изучить передовой зарубежный опыт и разработать закон «О реновации», чтобы создать правовые основы для реновации морально устаревших многоэтажных жилых домов с истёкшим сроком эксплуатации.

В конце февраля хоким Ташкента Шавкат Умурзаков сообщил, что в столице под программу реновации подпадает жильё на площади 500 га. По его словам, речь идёт о «двухэтажных временных строениях, которые уже долгие годы ждут своего решения».

Впервые о необходимости принятия программы реновации жилья на основе опыта мировых мегаполисов президент Шавкат Мирзиёев заявил в послании парламенту в декабре 2018 года.

В том же году были представлены результаты инвентаризации 34584 многоэтажных домов от двух этажей и выше по всей стране. В 455 домах были обнаружены признаки аварийности (трещины на фасадной части, просадка фундамента, коррозия бетона подвальных помещений и кровельных конструкций и другие).

В ноябре прошлого года партия «Адолат» выступила против проведения строительных работ на основе реновации без создания прочной правовой основы для этой процедуры. В этом году партия «Миллий тикланиш» также заявила, что реновацию жилья необходимо проводить только после принятия закона о реновации.