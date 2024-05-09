В столичном коворкинг-центре Ground Zero Kitob Olami прошёл творческий вечер российской писательницы Гузель Яхиной, известность которой принесли романы «Зулейха открывает глаза», «Дети мои» и «Эшелон на Самарканд». Её произведения переведены более чем на 40 языков мира, в том числе узбекский. Яхина — лауреат ряда литературных премий России и других стран.

В беседе с общественной деятельницей Азизой Умаровой писательница рассказала о поиске тем, изображении войны в произведениях и ценности человеческой жизни. Главное из двухчасовой встречи — в материале «Газеты.uz».

О выборе тем и личной мотивации

В своих произведениях Гузель Яхина обращается к темам раскулачивания, ссылок и депортаций, массового голода, которые близки жителям бывших советских республик. События романов «Зулейха открывает глаза», «Дети мои» и «Эшелон на Самарканд» разворачиваются в первые десятилетия советского периода, которые по сей день остаются малоизученными, поскольку людей, готовых рассказать о событиях тех лет, практически не осталось. В работе писательница обращается к сохранившимся письмам, газетам, архивным материалам и мемуарам.

Импульсом к созданию произведений о столь непростых временах и тяжёлых судьбах миллионов людей служит пересечение разных интересов, желаний и мотиваций самого автора.

Фото Нозимы Азизовой.



Гузель Яхина, в первую очередь, стремится не только разобраться в трагических событиях прошлого, но и понять, как время влияло на принятие трудных решений. Её творчество становится путём самопознания, в процессе которого писательница ищет ответы на сложные вопросы, вшитые в семейную историю.

«В послевоенное время народ страдал от массового голода. Мой дедушка от безысходности хотел отдать своего только родившегося сына — моего папу — в детский дом. Работа над романом „Эшелон на Самарканд“ помогла мне осознать, что во время голода и страшной бедности отдавать детей в детские дома считалось нормой, а не проявлением жестокости, как это воспринимается сейчас. Многие семьи не могли прокормить своих детей и сталкивались с подобными трудностями, и решение дедушки не было исключением. Возможно, это был единственный способ спасти своего сына. Такие непростые семейные моменты мне хочется разгадать», — сказала Гузель Яхина.

Вторая немаловажная мотивация писательницы — узнать больше о событиях, о которых мало сказано и написано, заполнить существующие пробелы и предложить читателям свой взгляд на историю, освобождённый от пропагандистских искажений.

Яхина надеется, что её книги смогут привлечь внимание молодёжи к изучению истории.

О связи с Туркестаном и Самаркандом

Значимую роль в произведениях Яхиной играет переплетение истории и культуры тюркских народов. Гузель Шамилевна призналась, что всегда ощущала острую связь с Туркестаном, судьба и проблемы которого впоследствии отразились в её творчестве. В прошлом она пыталась написать роман об Амире Темуре, действия первой главы которого происходили в Самарканде. Также она выступила автором сценария «Однажды в Туркестане» — сериала, в основу которого легла история 1919 года о пропаже золотого запаса Туркестана.

Фото Нозимы Азизовой.



События романа «Эшелон на Самарканд» также связаны с Узбекистаном. Вдохновением для него послужила история дедушки писательницы. Его, голодающего казанского беспризорника, в 1920-х годах отправили в Узбекистан в одном из эшелонов с детьми из Поволжья. Половина из них умерли в дороге. Другие, в том числе дедушка Гузель Шамилевны, спаслись благодаря Самарканду.

«На моё видение романа во многом повлияли сцены из старых фильмов — я руководствовалась больше визуальным аспектом и тщательно проработанными образами. В работе часто использовала кинематографические приёмы. Моя цель заключалась в создании романа, способного захватить воображение читателя так, как это делает кино. Я постаралась передать образы и сцены таким образом, чтобы читатель мог визуализировать их, словно на внутреннем экране книги, не загружая текст философскими размышлениями», — уточнила автор.

Роман начинается с описания поезда, в котором беспризорные дети направляются в Самарканд. Город в произведении предстаёт не только как географическая точка, но и как мифическая — он олицетворяет надежду на лучшую жизнь для детей, которые бегут от холода и голода. Эта надежда превращается в символическую цель путешествия.

О грани между правдой и вымыслом

Многие сцены из романов Гузель Яхиной отпечатались в сознании читателей. По словам Азизы Умаровой, сильное впечатление на неё произвела глава из романа «Дети мои», где описывалось, как сельские дети, изображая учебный процесс, лишь пытались удержаться за надежду на то, что государство обеспечит их едой. Эпизод воплотил страшную правду того времени — дети, как и взрослые, страдали от голода.

В бестселлере «Зулейха открывает глаза» ужасает история женщины, которая кормила своего младшего сына собственной кровью. На страницах книги встречаются и эпизоды каннибализма, которые иллюстрируют высшую степень отчаяния людей и безысходности. Эти откровенные и страшные сцены неизменно вызывают у читателей шок и непонимание. У многих возникает вопрос — не авторский ли это вымысел?

«Когда я работала над своими романами, то столкнулась с тем, что очень часто историческая правда для нас сегодняшних выглядит как вымысел. Описанные в книгах сцены действительно происходили. Более того, о них мне рассказали мои знакомые или я вычитала их в письмах. Прообразами выдуманных персонажей служат реальные люди. В основе художественного произведения всегда лежит зерно правды, из которого вырастает литературный текст, и уже он немного переплетается с вымыслом, однако сохраняется историческая правда», — объяснила Гузель Яхина.

Фото Нозимы Азизовой.



Истории героев романов писательницы сотканы из тяжёлых судеб тысяч обычных людей, пострадавших от последствий войны. В романе «Эшелон на Самарканд» второстепенный персонаж Загрейка становится символом советского человека, чья жизнь ограничена и замкнута в пределах его собственного мира. Посвящённая ему глава, которая кажется набором бредовых фантазий, на самом деле основана на реальных событиях и воспоминаниях, связанных с голодом и борьбой за выживание в советское время. Автор использует сохранившиеся свидетельства, чтобы передать атмосферу тех лет и показать, с какими ужасами и вызовами сталкивались советские люди.

В дебютном произведении «Зулейха открывает глаза» автор расширяет привычный взгляд на восточную женщину. Героиня романа, принявшая свой неизбежный конец, вдруг получает шанс на вторую жизнь. Этот поворот событий приводит к значительным изменениям в её характере и поступках, описанных в романе.

«Несмотря на то, что образ главной героини вымышленный, он вдохновлён портретом моей бабушки. Она оказалась жертвой раскулачивания. Маленькой девочкой была сослана в Сибирь. Ссылка воспитала её сильной и суровой женщиной. Внешность и какие-то эпизоды из воспоминаний бабушки я вложила в образ героини», — рассказала Гузель Яхина.

Фото Нозимы Азизовой.



В романах писательница стремится обратить внимание читателя на образ маленького человека, который становится олицетворением живых людей.

«Для меня писательство — это попытка добавить капельку на весы человеческой жизни. Я стремлюсь показать как прекрасное: энтузиазм, веру и надежду, так и подложку всего этого, состоящую из крови, боли и отчаяния. Стараюсь выразить свою позицию, но при этом не превращать роман в трибуну с лозунгами. Мне кажется, что задача искусства в целом заключается в повышении ценности человеческой жизни. И мне бы хотелось, чтобы мои работы воспринимались как в привязке к сегодняшнему дню с его актуальными проблемами, так и вне привязки к нему», — отметила Гузель Яхина.

О писательстве и будущих проектах

Сейчас Гузель Яхина работает над романом, который начала ещё до начала российского вторжения в Украину. События произведения разворачиваются в ранние советские годы. Как призналась писательница, эта эпоха притягивает её и вызывает сильный интерес — чем больше она погружается в «советский океан», тем глубже и бездоннее ей кажутся его воды.

«Романы сами по себе пишутся долго, в среднем два-три года. Если у тебя есть наработанный инструмент, позволяющий штаповать тексты, боюсь, что история не получится интересной. Важно создавать текст так, будто не умеешь писать и каждый раз учишься этому заново», — сказала писательница.

Фото Нозимы Азизовой.



Гузель Яхина призналась, что в последнее время она всё реже берёт в руки книги. После событий 24 февраля 2022 года в её жизни очень многое поменялось, в том числе и отношение к чтению.

«Получилось так, что многие вещи оказались не просто неважными, а исчезли из моей жизни, оставшись в прошлом. Что касается литературы, она не покинула меня, но до сих пор я не нашла произведение, которое бы соответствовало темам сегодняшнего дня и отвечало на новые вопросы. Вся художественная литература кажется мне старой и неактуальной. Вначале мне было сложно вообще что-то читать или смотреть. Но я постепенно возвращаюсь к просмотру актуальных и интересных для меня фильмов. Читать я пока ещё не научилась», — заключила Гузель Яхина.