Вице-президент по продажам и маркетингу французской компании Alstom (один из мировых лидеров в сфере производства железнодорожного транспорта, включая трамваи) по регионам Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии Саша Парне на полях Ташкентского международного инвестиционного форума 2 мая ответил на вопросы «Газеты.uz» о планах по строительству трамвайных линий в столице Узбекистана.

На одной из встреч в рамках форума другой представитель Alstom сказал, что в Ташкент планируется вернуть трамвай, однако «на сегодняшний день это очень дорогая затея, поскольку придётся менять коммуникации».

Саша Парне подтвердил, что трамвайные линии в центральных частях города — это «значительное инфраструктурное строительство» на территории, где много инженерных коммуникаций, включая линии электропередачи, канализационные трубы, из-за чего строительные работы могут нарушить работу коммунальных сетей.

«Необходимы некоторые исследования, чтобы при прокладке линий попытаться максимально удовлетворить спрос на мобильность людей и в то же время не нарушать работу инженерных сетей, насколько это возможно», — сказал он.

Каждый город устроен по-разному, поэтому при проектировании и строительстве трамвайных линий нужно учитывать расположение коммуникаций.

Вице-президент Alstom считает восстановление трамвайных путей по старым маршрутам одним из хороших вариантов. «Потому что, если вы ничего не строили с тех пор, как [трамвайные линии] были там, то, очевидно, коридор доступен. Но вы также должны учитывать спрос и приоритет мобильности, где вы на самом деле нуждаетесь в этом больше всего», — заявил он.

Власти Ташкента и Министерства транспорта сообщили французской компании, что приоритетным направлением для строительства трамвайной линии является Новый Ташкент, сказал Саша Парне.

«Сейчас, насколько мы знаем, Новый Ташкент является действительно важным приоритетом на будущее. Я думаю, что связь между Ташкентом и Новым Ташкентом становится весьма приоритетной. Чтобы добиться нужного успеха, предпочтительно планировать этот проект и строить здания с использованием современных и низкоуглеродных технологий, экологически чистой мобильности вместо традиционных дорог и автомобилей, которые действительно перегружают дороги и загрязняют окружающую среду», — отметил он.

Представитель Alstom напомнил, что к 2030 году ряд государственных органов Узбекистана планируют переместить в Новый Ташкент.

На вопрос, планирует ли компания реализовать проект по строительству трамвайной линии внутри нынешнего Ташкента, Саша Парне повторил, что, по заявлению властей, приоритет — налаживание современного транспортного сообщения между столицей и новым Ташкентом.

«Так что это явно приоритет. И мы просто следуем этим требованиям. Но технология адаптируема и может быть внедрена повсюду, включая также центр города», — заявил он.

Французский специалист рассказал о двух способах реализации таких проектов.

«Первый способ — комплексный подход, при котором приобретается пакет за пакетом, каждый элемент системы, а затем они объединяются в новую интегрированную линию. Второй способ — привлечение подрядчика для создания системы „под ключ“, в котором подрядчик несёт ответственность за фактическую интеграцию и комплексный дизайн всех необходимых элементов, включая рельсы, составы, системы энергоснабжения, сигнализацию, продажу билетов. Нужно учитывать множество аспектов, которые необходимо объединить в одну систему, чтобы они правильно контактировали друг с другом в интерфейсе, чтобы в итоге получить безопасную и надёжную систему, транспорт, который приходит вовремя каждое утро и вечер и без несчастных случаев», — сказал он.

Саша Парне отметил, что интеграция разных элементов трамвайного движения — важная и ценная часть проекта, позволяющая минимизировать время строительства при наличии опытных специалистов, которые смогут быстро провести интеграцию.

Говоря о примерной стоимости предстоящих проектов, вице-президент Alstom ответил, что не может указать конкретную цену, так как она варьируется в зависимости от устройства и дизайна города, но предварительно речь идёт о сотнях миллионов долларов.

Вице-президент Alstom считает, что для возвращения трамвая в Ташкент необходимо провести транспортное исследование, чтобы понимать потребность в перемещении людей и товаров. Кроме того, предстоит понять, какое сегодня самое удобное средство перемещения для людей.

«Вы должны определить для себя, какая цель у города? Чего вы хотите достичь с точки зрения мобильности, чтобы удовлетворить потребности с учётом шума, загрязнения, выбросов углекислого газа и цены. После создания целостной картины вы можете сказать, что хотите отойти от традиционных легковых и грузовых автомобилей и использовать гораздо больше общественного транспорта, который в долгосрочной перспективе будет более экологичным и будет меньше негативно влиять на здоровье граждан, меньше загрязнять атмосферу твёрдыми частицами, выбрасывать меньше углекислого газа в условиях изменения климата. Рельсовый транспорт — это самый экологически чистый вид мобильности», — сказал он.

Для оценки уровня устойчивой мобильности города Саша Парне предложил измерить протяжённость метро на душу населения. Например, в Дубае при населении 3,5 миллиона человек и протяжённости метро в 70−80 км этот показатель составляет 20 км на каждый 1 миллион человек.

«В Ташкенте, я думаю, тоже около 20 км. Если вы посмотрите на города, где транспортная система развивалась на протяжении 100−150 лет, такие как Токио, Париж, Лондон, этот показатель составляет в районе 100−150 км. Это показывает возможность, которую могут иметь такие города, как Ташкент, которые при своём развитии могут достичь таких показателей», — заявил он.

На вопрос, нужен ли трамвай в других городах Узбекистана, Саша Парне отметил, что не проводил транспортное исследование в других регионах страны, но опыт Европы показывает, что трамвайные линии имеют значение, если население превышает 200 тысяч человек. «Население города не обязательно должно составлять 1−2 миллиона человека, чтобы увидеть большую пользу общественного транспорта», — подчеркнул он.

История вопроса

В ноябре 2022 года во время визита президента Шавката Мирзиёева в Париж между Узбекистаном и Alstom была подписана «дорожная карта» по проекту строительства трамвайной системы в Ташкенте. Стоимость линий протяжённостью 9,1 км тогда оценивалась в 167,4 млн евро.

Бывший начальник Управления транспорта Ташкента Анвар Джураев летом 2022 года отмечал, что подготовлены предложения по двум маршрутам трамвая — от ТТЗ и от Ипподрома до Северного вокзала.

В январе этого года Джахонгир Артыкходжаев, бывший тогда хокимом Ташкента, утвердил «дорожную карту» долгосрочной программы в области инфраструктуры, градостроительства, общественного транспорта и локализации стоимостью 1 млрд евро. В документе поручалось разработать ТЭО трамвайной линии и программу локализации комплектующих для трамвайных вагонов.

В апреле прошлого года глава Минтранса Илхом Махкамов отметил, что эксперты предлагают начать работу со строительства трамвайной линии, которая свяжет «старый» и Новый Ташкент. «Они говорят, что если сейчас начать строить трамвай внутри города, мы столкнёмся с ещё большими заторами. Не после запуска трамвая, а во время его строительства. Это потребует очень много времени», — сказал он.

В конце марта текущего года министр сообщил, что работа по проработке маршрутов продолжается, назвав трамвай «крайне необходимой инфраструктурой для Ташкента».