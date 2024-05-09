Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках рабочего визита в Москву 9 мая принял участие в торжественных мероприятиях в связи с 79-й годовщиной Победы в войне 1941−1945 годов. Об этом сообщила пресс-служба президента.

На параде Победы на Красной площади присутствовали также президенты России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Гвинеи-Бисау, Лаоса и Кубы.

После завершения парада президенты возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Главы государств почтили память погибших воинов минутой молчания. Церемония завершилась торжественным маршем роты почётного караула и оркестра.

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