Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в 10-м заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве 8 мая в качестве главы государства-наблюдателя.

Во встрече, прошедшей под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна, также участвовали президенты России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и в качестве главы государства-наблюдателя — президент Кубы.

В своём выступлении Шавкат Мирзиёев обозначил пять приоритетов сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Он подчеркнул, что в нынешней непростой ситуации в мире первостепенное значение имеют поддержка и стимулирование торгово-экономических связей между странами, продвижение проектов кооперации и создание условий для роста взаимных инвестиций.

Президент отметил, что за три года сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС в статусе наблюдателя на 60% выросли объёмы взаимного товарооборота, прежде всего за счёт увеличения поставок промышленной продукции. Одновременно повышается доля расчётов в национальных валютах.

Запущено свыше 1000 совместных предприятий и проектов. Растут объёмы грузоперевозок, удвоилась частота регулярных авиарейсов. Узбекистан подключился к отраслевым проектам и программам в сфере цифровизации торговли и грузоперевозок, в области электронной коммерции, климатической повестки, сообщил глава государства.





Приоритеты сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС

1. Узбекистан заинтересован в расширении практического партнёрства и более активном участии в реализации многосторонних проектов отраслевого взаимодействия в рамках стратегических направлений развития ЕАЭС, заявил Шавкат Мирзиёев.

Он предложил подготовить новый комплексный План совместных мероприятий правительства Узбекистана и Евразийской экономической комиссии на среднесрочную перспективу.

2. Президент подтвердил готовность к взаимному устранению барьеров и ограничений в торговле со странами ЕАЭС.

Он сообщил, что уже запущена процедура присоединения Узбекистана к Правилам определения страны происхождения товаров от 2009 года.

«Конкретными практическими шагами в этом направлении могли бы стать организация электронного обмена данными о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через наши таможенные границы, интеграция информационных систем санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, принятие Плана по сближению мер технического регулирования и применение электронной сертификации», — сказал Шавкат Мирзиёев.

3. «Важно продолжить тесный диалог по развитию транспортного коридора „Север-Юг“ в направлении рынков стран Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока», — продолжил глава государства.

В целях упрощения процедур транзита между странами он предложил разработать Комплекс мер по цифровому взаимодействию с внедряемой Единой системой таможенного транзита ЕАЭС.

4. Узбекистан намерен и далее активно поддерживать проекты промышленной кооперации и программы локализации производства востребованной продукции, сказал Шавкат Мирзиёев.

«Предлагаю разработать отдельную „дорожную карту“ в этом направлении, предусмотрев размещение новых мощностей в индустриальных зонах и технопарках, совместно создаваемых в регионах наших стран», — отметил он.

Кроме того, Узбекистан заинтересован в использовании возможностей специального механизма поддержки программ промышленной кооперации в рамках ЕАЭС.

5. Президент отдельно отметил важность налаживания системной работы и расширения сотрудничества с органами ЕАЭС по таким направлениям, как развитие Евразийского Агроэкспресса, внедрение «зелёных» и водо-сберегающих технологий, поддержка создания совместных агропромышленных кластеров и логистических центров, выработка общих подходов и тесное сотрудничество в вопросах преодоления последствий изменения климата.

Он также подчеркнул важность формирования «благоприятных условий и социальных гарантий деятельности трудовых мигрантов в наших странах, с подключением к цифровым платформам, разработка совместных туристических программ и продуктов, направленных на кардинальное увеличение туристического обмена».