Парк имени Абдуллы Кадыри в Алмазарском районе Ташкента закрылся на трёхмесячную реконструкцию в понедельник. Проект обновления зелёной зоны был представлен СМИ и общественности 5 марта. Реконструкция парка осуществляется за счет средств делового центра Olmazor Business City и хокимията Ташкента.

Фото: Olmazor Business City.

Половина территории парка площадью 8 га была передана на баланс дирекции Olmazor Business City при хокимияте города на праве оперативного управления на основании протокола выездного собрания Кабинета министров Узбекистана и решения хокима, сообщили «Газете.uz» в дирекции. Olmazor Business City также определён заказчиком работ по реконструкции и капитальному ремонту парка.

В августе 2018 года президент подписал постановление, согласно которому решение о создании деловых центров Business City принимается органами власти на местах. Цель центров — улучшение архитектурного облика населённых пунктов и их благоустройство, строительство современных объектов на туристических маршрутах, а также повышение привлекательности городов для инвесторов и уровня сервиса для жителей и туристов.

Фото: Olmazor Business City.

В ходе презентации проекта директор Olmazor Business City Умид Умаров отметил, что стоит задача обновить тротуары, создать беговые и велосипедные дорожки, детские и воркаут-площадки, модернизировать систему полива, установить урны, скамейки и фонари. Для поддержания микроклимата в парке будет отремонтирован небольшой канал. Здесь также появятся небольшие торговые киоски и амфитеатр для проведения мероприятий прилегающих к парку махаллинских сходов граждан.

Фото: Olmazor Business City.

Умид Умаров подчеркнул, что в парке культуры и отдыха не место каруселям и аттракционам. «Это будет экопарк», — сказал он.

Директор центра добавил, что озеленение территории будет осуществляться совместно с Ассоциацией ландшафтного дизайна Узбекистана. Перед началом работ в парке была проведена инвентаризация зелёного фонда. Сегодня здесь насчитывается 1584 дерева, среди которых багрянник, сосна, тутовник, дуб, каштан, японская софора, чинара, арча, ива, карагач и фруктовые деревья.

Фото: Olmazor Business City.

В день презентации представители СМИ и блогеры также посадили порядка 100 деревьев, в том числе катальпы, ясени, клёны, акации, тюльпановые деревья, берёзы и индийская сирень. Виды растений были выбраны с учётом рекомендация Ассоциации ландшафтного дизайна.

Умид Умаров сообщил, что парк закроется на реконструкцию на трёхмесячный срок. Проектировщики, по его словам, взяли время с запасом. «Основной срок уходит на реконструкцию системы полива, потому что территория очень большая», — сказал он.

Фото: Olmazor Business City.

Представитель общества защиты флоры и фауны «Индиго» Павел Волков попросил заказчика бережно отнестись к деревьям. Он напомнил, что в ходе модернизации системы полива в Парке Дружбы (бывший Парк Бабура) рабочие повредили корневую систему растений.

«Реконструкция этого парка производится совместно с Ассоциацией ландшафтного дизайна. Мы как профессионалы будем с самого начала весь этот проект курировать, — ответила глава ассоциации Татьяна Югай. — Мы сделали обход. Очень много деревьев больных. Не стоит вопрос все деревья как один сохранить. Если дерево процентов на 30−40 повреждено, намного эффективнее, лучше для парка это дерево убрать и посадить большие здоровые деревья. Посмотрите, мы привезли саженцы. И это ещё не самые крупные — метров по пять. Есть возможность сажать местные деревья очень хорошего размера. Пяти-шестилетние саженцы. Вся зелёная зона вдоль дорожек будет засажена деревьями».

Фото: Olmazor Business City.

Осенью 2019 года хокимият Ташкента сообщал, что на территории парка площадью 16 га планируется построить библиотеку, школу творчества, этно-парк и этно-городок с торговыми рядами и мастерскими ремесленников. Парк должен был отражать дух времени, в котором жил и творил Абдулла Кадыри. Кроме того, здесь планировалось построить отель японской компании H. I. S. Hotel Holding, однако в марте 2021 года здесь решено построить гостиницу Hempton by Hilton Tashkent Park Abdula Kodiri. Застройщик и инвестор — казахстанская BI Group.

Летом прошлого года представители Экологической партии, посетив парк, заявили, что он «превратился в свалку, а деревья из лотов, предоставленных инвесторам, засохли».

В феврале Управление экологии Ташкента сообщило о незаконной пересадке 64 деревьев из парка. В отношении китайской компании Wan Li, пересадившей деревья, назначен штраф в 1,35 млн сумов. Ущерб растительному миру оценён в 7,6 млн сумов.