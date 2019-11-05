Хокимият Ташкента рассказал детали проекта реконструкции парка культуры и отдыха им. Абдуллы Кадыри, расположенного в Алмазарском районе и занимающего площадь в 16 га.

Согласно проекту, в одной части парка будет создан комплекс, включающий этно-парк и этно-городок, «отражающий дух времени, в котором жил и творил Абдулла Кадыри». В частности, там планируется построить школу творчества, библиотеку, а также установить памятник писателю. Дом Кадыри по улице Самарканд Дарвоза будет превращен в музей — сейчас он находится на стадии реконструкции и благоустройства.





Школа творчества и библиотека.

Для реализации проекта потребуется более 60 млрд сумов, в том числе для школы и памятника — 40 млрд сумов, дома-музея — 12 млрд сумов, компенсации жителям домов на близлежащей территории — 10 млрд сумов. Выделение бюджетных средства на проект не предусмотрено, отметили в столичной администрации.

Часть территории парка отдана под строительство пятиэтажной гостиницы японской H. I. S Hotel Holding. Инвестиционное соглашение с компанией было подписано в конце октября. Стоимость проекта оценивается в 13 млн долларов.

Паспорт инвестиционного проекта по строительству гостиницы.

Средства, поступившие от инвестиционных проектов, будут направлены на строительство этно-городка, работы по благоустройству и выплату компенсаций владельцам домов, которые съехали с территории парка.

«Совсем скоро [парк] станет красивой, привлекательной, светлой и благоустроенной достопримечательностью столицы, — говорится в сообщении. — Инфраструктура парка будет коренным образом обновлена, в комплексе будет создано около 1000 новых рабочих мест».

О начале масштабной реконструкции парка Абдуллы Кадыри было объявлено в середине сентября. Провести реконструкцию поручил президент Шавкат Мирзиёев во время посещения парка в августе прошлого года.