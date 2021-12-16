Сингапурская компания BMP Smart Decision, получившая в аренду на 49 лет парк Гафура Гуляма в Ташкенте, не выполнила инвестиционные обязательства. Об этом на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса 16 декабря сообщил хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев (видео).

«Парк Гафура Гуляма был передан инвестору два года назад. В проекте, который показали нам и президенту, было предусмотрено, что ни одно дерево не будет вырублено, запланированы пляжные зоны, реконструкция и строительство дополнительных новых аттракционов. Но прошло больше года, а инвестор не выполнил поставленные перед ним задачи. Предлагаю пересмотреть это. Мы пересмотрим это», — заявил хоким.

При этом как сообщил сенатор Бахадир Тажиев, многие деревья вырубаются из-за строительных работ. Кроме того, из-за строительства повреждается ирригационная система, в результате увеличивается число случаев высыхания и заболевания деревьев. Например, в парке Гафура Гуляма в Чиланзарском районе высохли 15 деревьев, в парке Абдуллы Кадыри в Алмазарском районе — 35.

Парк Гафура Гуляма был передан в аренду BMP Smart Decision на основании распоряжения Кабинета министров Узбекистана №670-ф от 9 августа 2019 года и решения хокима Ташкента №1126 от 15 августа 2019 года (оба документа отсутствуют в свободном доступе). Компания в рамках инвестиционных обязательств должна была провести модернизацию и создать современный парк, «отвечающий мировым стандартам».

Согласно открытым данным, BMP Smart Decision была зарегистрирована 13 февраля 2019 года с уставным фондом в 1000 сингапурских долларов (около 720 долларов США). Основной вид деятельности — строительство других объектов гражданского строительства (игровые комплексы), второстепенный — тематические парки. Учредителем сингапурской компании оказался гражданин Узбекистана, житель Яккасарайского района Шерзод Халимов.

В сентябре 2019 года, хокимият уже комментировал ситуацию с передачей объекта инвестору, заявив, что парк Гафура Гуляма останется «народным» после реконструкции, предприниматели (сотрудники парка) продолжат работу и «ни одно дерево не будет тронуто». Тогда на встрече с жителями Чиланзарского района присутствовал и инвестор в лице Шерзода Халимова.

Собрание освещало издание Nuz.uz (публикация была удалена, копия сохранилась на «Письмах о Ташкенте»). Хоким Чиланзарского района Сарвар Махаметов сообщал, что BMP Smart Decision инвестирует в реконструкцию парка 10 млн долларов. Шерзод Халимов отмечал, что модернизация будет проходить в два этапа: к весне планировалось обновить летний парк, а на втором этапе построить крытую игровую зону, работающую круглый год.

В ноябре 2020 года представитель компании встретился с жителями Ташкента, чтобы спросить их, каким они хотят видеть парк. «Газета.uz» писала, чем недовольны предприниматели, работавшие в парке, что будет с многолетними деревьями, а также другие подробности о проекте.