Деревья из парка культуры и отдыха Абдуллы Кадыри пересажены с нарушением законодательства. Об этом сообщило Ташкентское городское управление по экологии и охране окружающей среды.

В ходе изучения ситуации в январе инспекторы выяснили, что деревья на земельном участке, отведённом под строительство в парке, были незаконно пересажены без оформления необходимых документов.

Согласно части 1 статьи 79 Кодекса об административной ответственности (незаконная порубка, раскорчёвка, повреждение, уничтожение либо пересадка деревьев, кустарников, других растений и молодняка) на предпринимателя наложен штраф в размере 1,35 млн сумов. Он также должен компенсировать ущерб растительному миру в размере 7,6 млн сумов.

Представитель китайской компании Wan Li, которая наряду с другими предпринимателями купила землю в парке для реализации проекта, сообщал Kun.uz о пересадке 64 из инвентаризованных 177 деревьев из парковой зоны в другое место. Компания заявляла, что ни одно дерево не будет повреждено до завершения строительства, а за пересаженными деревьями будут ухаживать, пока они не прорастут.

О начале масштабной реконструкции парка Абдуллы Кадыри было объявлено в середине сентября 2019 года. Провести реконструкцию поручил президент Шавкат Мирзиёев во время посещения парка в августе 2018 года.

В ноябре 2019 года стало известно, что парк планируется превратить в этно-городок, отражающий эпоху, в которой жил писатель, в честь которого назван парк.

Весной 2021 года сообщалось о строительстве второго отеля под брендом Hampton by Hilton. Tashkent Park Abdula Kodiri, который разместится внутри парка Абдуллы Кадыри. Застройщик и инвестор — казахстанская BI Group.

Летом представители Экологической партии, посетив парк, заявили, что он «превратился в свалку, а деревья из лотов, предоставленных инвесторам, засохли».