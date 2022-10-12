Парк Гуфура Гуляма в Чиланзарском районе Ташкента закрыт на реконструкцию с марта 2019 года. Его открытие переносится уже в третий раз. Корреспондент «Газеты.uz» Миролим Исажонов поговорил с представителем компании BMP Smart Decision Management, которая получила территорию в аренду на 49 лет, и ознакомился с промежуточными работами.

Напомним, территория парка площадью 14 га была передана сингапурской BMP Smart Decision Management распоряжением правительства от 9 августа 2019 года. Согласно договору между сторонами, инвестор обязался вложить в модернизацию 10 млн долларов. Она включает полную реконструкцию и обновление садовой территории, замену старых аттракционов на новые, улучшение инфраструктуры имеющихся прудов, строительство амфитеатра, фонтанов, точек общепита, читальных залов, книжных магазинов и спортплощадок, а также закрытой базы для отдыха населения в холодное время года и помещений для детских торжественных мероприятий. Кроме того, компания обязана предоставить льготы социально уязвимым слоям населения.





В марте инвестор заявлял, что парк Гафура Гуляма будет открыт для посетителей уже летом. В июле представители Комитета Сената по вопросам молодежи, культуры и спорта ознакомились с работами на месте и сообщили, что открытие состоится 1 сентября. Руководитель BMP Smart Decision Management Отабек Мирзажонов тогда уточнил «Газете.uz», что 1 сентября — это крайний срок.

«Мы в августе хотим открыться. Всё равно он будет открыт в тестовом режиме. Полноценное открытие намечено в сентябре», — заявлял он.

«Я сейчас получаю наши товары из-за границы на таможне, мы готовимся к открытию. Но пока я не могу сказать точно, когда он снова начнёт работать. Мы планируем открытие в октябре», — сказал Отабек Мирзажонов в беседе с корреспондентом «Газеты.uz» 10 октября.

Заместитель руководителя компании Зафар Мирзаулугов сообщил, что хотя решение правительства о передаче парка в аренду было принято в августе 2019 года, акт приёма-передачи между городом и BMP Smart Decision Management подписали лишь 1 июня 2020 года.





«Потому что в то время здесь вели деятельность более 70−80 предпринимателей, было много магазинов. Нам потребовалось много времени, чтобы объяснить ситуацию каждому из них. В этом промежутке ввели карантин. Из-за этого начало ремонтных работ на территории парка затянулось. Но согласно инвестиционным требованиям хокимията города, парк должен быть открыт до конца декабря 2022 года» — пояснил Зафар Мирзаулугов.

Он добавил, что парк не сдали в эксплуатацию в сентября в связи с задержкой поставок техники из Украины и России.

«Мы планировали, что парк заработает с 1 сентября. Однако из-за того, что во время карантина мы заказывали оборудование из четырёх-пяти стран, прибытие некоторых из них в Ташкент задерживается. Сейчас мы ожидаем прибытия техники из Украины и России. 90% парка уже готово. Из-за возникновения неожиданных проблем мы сами не можем назвать точную дату. Но тестовое открытие планируется в октябре. Окончательное — до конца декабря. До тех пор мы будем устранять все недостатки, учитывая поступающие от населения критику и пожелания», — сказал Зафар Мирзаулугов.

Он отметил, что сейчас на территории парка устанавливают 200 видеокамер. Здесь высажено более 2000 деревьев различных видов. Для озеленения парка компания импортировала цветы на сумму 127 тысяч долларов. Растения уже посадили.

«Я работаю в этом парке с 11 лет. С 2016 года являюсь заместителем руководителя. Изначально здесь практически не было канализации. Канализация с обеих сторон выходила на улицу. Сейчас система канализации полностью налажена. Парк превращается в место, соответствующее всем санитарным нормам. Люди могут прийти сюда отдохнуть и повеселиться. Если сравнить сегодняшнее состояние парка с прошлым, сейчас он стал просторнее, раньше на каждом шагу были постройки. Сейчас видимость в парке составляет 200 метров», — сказал Зафар Мирзаулугов.

Представитель компании добавил, что на благоустройство территории, строительство различных объектов, установку импортных аттракционов уже потрачено 9,5 млн долларов. Ранее хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев критиковал компанию за невыполнение инвестиционных обязательств.

«Общая площадь двух водоемов парка составляет 5 гектаров. Привезли 18 лодок. После того, как пруды наполнят водой, лодками можно будет пользоваться», — сказал он.

Зафар Мирзаулугов отметил, что в парке будет создано 215 рабочих мест. Сейчас проходит собеседование и обучение персонала.