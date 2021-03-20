В Алмазарском районе Ташкента будет построен международный отель Hampton by Hilton Tashkent Park Abdula Kodiri. Церемония закладки капсулы времени в основание будущей гостиницы состоялась 20 марта, сообщила пресс-служба столичного хокимията.

Застройщиком и инвестором проекта выступает компания из Казахстана BI Group. Сумма инвестиций составит более 100 млрд сумов. Ожидается, что экстерьер и интерьер отеля на 120 номеров будет в восточном стиле, где также расположится бизнес-центр.

Строительные работы должны начаться в мае этого года, а сдача объекта запланирована на июнь 2022 года, заявили в городской администрации. Объект расположится на площади 0,75 га внутри парка Абдуллы Кадыри.

Фото: forbes.kz.

В прошлом году BI Group подписало генеральное соглашение с Hilton Worldwide о строительстве 10 отелей Hampton by Hilton в Центральной Азии. Hampton by Hilton Tashkent Park Abdula Kodiri — четвертый совместный проект компаний.

Фото: forbes.kz.

Напомним, в январе «Газета.uz» писала о строительстве другого отеля под брендом Hampton by Hilton. Гостиница возводится напротив Международного Вестминстерского университета в Ташкенте.