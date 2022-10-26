24 октября хокимият Чиланзарского района Ташкента сообщил об открытии в тестовом (закрытом) режиме «парка Гафура Гуляма — Dream Park». Парк был закрыт на реконструкцию с весны 2020 года, когда был объявлен локдаун из-за пандемии коронавируса.

Внимание: парк для посетителей пока закрыт.

Летом 2019 года парк распоряжением правительства Узбекистана был передан в аренду сингапурской BMP Smart Decision на 49 лет. Его открытие планировалось на лето, но было перенесено. Заместитель руководителя компании Зафар Мирзаулугов в начале октября в интервью «Газете.uz» сообщал, что задержка произошла из-за поздней поставки техники из Украины и России.

«Новые аттракционы многократно тестируются, чтобы обеспечить безопасность людей. Ведутся работы по очистке и приведению [территории] в порядок», — говорится в сообщении хркимията.

Парк обновлён в стиле «экофрендли». Количество аттракционов было сокращено, чтобы освободить место для прогулочных зон. Организованы детские площадки. Установлено новое колесо обозрения с закрытыми кабинками. Два озера были реконструированы, на берегу созданы пляжные зоны и места для отдыха. На одном озере будут, как прежде, плавать лодки и катамараны. В другое озеро пустят уток, отметили в хокимияте.

26 октября, после появления в интернете публикаций о том, почему парку решили дать иностранное название, администрация района заявила, что парк до сих пор носит имя Гафура Гуляма.

«Официально название парка не менялось. Районная комиссия по наименованию и переименованию географических объектов не получала заявления о переименовании парка. Конечно, в этом вопросе будет учтено мнение общественности. Парк останется парком имени Гафура Гуляма», — заявили в хокимияте.

Ворота парка до реконструкции.