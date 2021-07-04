В проекте «Город для людей» колумнист «Газеты.uz» Ботир Кобилов рассуждает о том, как сделать наши города более безопасными, здоровыми, комфортными, а главное — пригодными для жизни.

При правильном планировании и реализации урбанизация может сократить бедность и неравенство за счёт лучших возможностей трудоустройства и повышения качества жизни, образования и здравоохранения. Но игнорирование передового опыта, которое мы наблюдаем, может привести к серьёзным последствиям, таким как ухудшение качества воздуха и загрязнение окружающей среды в целом, ухудшение здоровья населения, неизбежные заторы на улицах, низкая мобильность рабочей силы, неравенство, социальная изоляция и низкие экономические показатели. Настало время кардинально изменить подход к тому, как мы относимся к городам и управляем ими.

В своей новой статье Ботир Кобилов пишет о том, как города нашей страны, на примере Ташкента, стремительно теряют зелёные городские парки, и призывает немедленно начать спасение, восстановление и возврат их истинным владельцам — людям. На флаге Узбекистана есть зелёный цвет — он олицетворяет благодатную природу. Но наблюдая, как мы стремительно быстро теряем деревья (несмотря на мораторий на вырубку), парки, озёра и зелёные насаждения, можно заключить, что уважение к природе не демонстрируется и понимание её ценности утрачено.

За день до публикации этой статьи «Газета.uz» провела опрос в своём Telegram-канале. Мы попросили читателей, проживающих в Ташкенте, ответить на один вопрос: «Хватает ли вам зелёных зон и парков в городе, где можно было бы отдохнуть в жару?» Менее чем за сутки в русской версии канала проголосовало более 20 тысяч человек, в узбекской версии — около 30 тысяч. 93% в русской и 90% в узбекской версии выбрали ответ «Не хватает».

В Ташкенте, где численность постоянного населения составляет более 2,7 миллиона человек, а общая численность населения, по оценкам, — около 4 миллионов, — насчитывается менее 20 общественных зелёных парков. Предлагаю вспомнить о парках, и озёрах, которые были в столице в прошлом и принадлежали людям, но теперь они закрыты, озёра осушены, пространства залиты бетоном, переданы в частные руки для получения прибыли (строительства магазинов, жилых комплексов и т. д. ).

«Население столицы жалуется на нехватку парков культуры и отдыха. Говоря откровенно, в этом отношении мы в долгу перед населением и гостями столицы, особенно молодёжью». (Из предвыборного выступления Шавката Мирзиёева в Ташкенте 24 ноября 2016 года.)

Национальный парк имени Алишер Навои

Почему мы передали в частные руки наш Национальный парк имени Алишера Навои с озером в самом центре Ташкента, который в итоге превратился в торгово-развлекательный центр?

Национальный парк имени Алишер Навои с огромным озером, известным ранее как Комсомольское озеро, открылся в 1939 году. В его создании участвовали сами жители города. Люди вышли на хашар — построить уникальный зелёный оазис в центре своего города.





Фото: Начало строительства парка. 1939 год. Источник.





Фото: Строительство Комсомольского озера. Источник.

Сегодня на снимках из космоса видны не только высохшее озеро, но и вторжение на парковые территории коммерческих или административных зданий. Власти игнорировали многочисленные призывы горожан не трогать парк. Сейчас жители жалуются на уничтожение чинар возле бывшего дворца бракосочетаний «Навруз», который находится рядом с бывшим Национальным парком.

Бывшее озеро в Национальном парке до и после передачи в частные руки (первый снимок — июнь 2016 года, второй — апрель 2021 года). Источник: Google Earth.

Парк культуры и отдыха имени Абдуллы Кадыри

Почему внутри парка культуры и отдыха имени Абдуллы Кадыри, который был создан в 1930-х годах и является едва ли не единственным парком в Старом городе, выделяется земля для бетонирования и строительства гостиницы?

По спутниковым фотографиям можно легко заметить, как коммерческие и некоммерческие постройки вторгаются в парковое пространство.





Парк имени Абдуллы Кадыри (первый снимок — май 2019 года, второй — апрель 2021 года). Источник: Google Earth.

Парк Дружбы (бывший парк Бабура)

Почему Парк Дружбы (бывший парк имени Бабура) также решено передать иностранной компании и он на протяжении долгого времени остаётся закрытым?

На снимках из космоса явно заметны уменьшение количества деревьев и высушенный пруд.





Бывший парк Бабура (первый снимок — июль 2008 года, второй — август 2020 года). Источник: Google Earth.

Парк имени Гафура Гуляма

Почему парк имени Гафура Гуляма, который тоже решили передать иностранной компании, на протяжении долгого времени остаётся закрытым? Это крупнейший зелёный парк Чиланзарского района, отдых в котором важен для жителей этого и близлежащих районов, особенно в жаркое время года.

Важно обратить внимание не только на территорию парка Гафура Гуляма, но и на прилегающие территории. Пруд внутри парка остаётся высушенным второй год.

На снимках видно, как в результате строительства стадиона, расширения дороги и строительства моста исчезло множество деревьев вдоль дороги и прилегающих территорий. И также хорошо видно, как исчезают деревья внутри жилых массивов.





Район вокруг парка имени Гафура Гуляма. Первый снимок — май 2008 года, второй — май 2020 года). Источник: Google Earth.

Парк Гульшан

Почему на территории парка Гульшан вместо парка строятся медицинские клиники?





Парк Гульшан (первый снимок — август 2018 года, второй — август 2020 года). Источник: Google Earth.

Озеро Бахт (Рохат)

Озеро Бахт было не только традиционным местом отдыха горожан, но и уникальным резерватом водоплавающих и околоводных птиц.

После того как в 1990-е годы соседний парк-озеро Рохат превратился в элитный гольф-клуб, озеро Бахт оставалось единственной парковой зоной во всём Бектемирском районе. Начиная с середины 1970-х и примерно до начала 2000-х годов зона отдыха на озере Бахт была одним из самых посещаемых и популярных мест в Ташкенте.

Сейчас озеро передано иностранной компании, и на месте резервата строится очередной сити.





Озеро Бахт. Первый снимок — июль 2006 года, второй — август 2020 года. Источник: Google Earth

Мемориальный комплекс «Шахидлар хотираси»

Почему при реконструкции мемориального комплекса «Шахидлар хотираси», который был тихим и зелёным местом, планировалось отдать землю под магазины, кафе и амфитеатр?

Почему мемориал памяти жертв репрессий, в результате которых были истреблены лучшие представители страны, превращается в торгово-развлекательный объект? Даже если после вмешательства общественности Минстрой сообщил об исключении из проекта торговых точек, кафе, амфитеатра, площадок для развлечений и др., где гарантии, что подобные идеи в национальных парках и комплексах не будут реализованы?

Ботанический сад

Горожане также крайне обеспокоены судьбой Ботанического сада, который является национальным достоянием Узбекистана. Это живой музей природы под открытым небом. А в музее не танцуют и не поют, в него ходят познавать природу и учиться. Познание природы требует тишины и уединения. Но в последние годы на территории сада проводится всё больше и больше массовых общественных и частных мероприятий.

Однозначно нужно поддерживать проведение мастер-классов, интеллектуальных игр, выступлений танцевальных ансамблей и молодёжных рок-групп, поэтов. Однако их нужно перестать проводить внутри Ботанического сада. Для таких ивентов найдётся достаточно мест в городе. Пока готовилась эта статья, в Ташкентском ботаническом саду прошло двухдневное мероприятие для тысяч молодых людей. Судя по фотографиям, после форума выгребать мусор и демонтировать инсталляции пришлось сотрудникам Ботанического сада. Накануне форума городские благоустроители также выковыривали траву между деревьев, а по периметру Ботанического сада передвигались большегрузные машины и автобусы.

Вид Ботанического сада не нуждается в «улучшении». Не нужно здесь строить велодорожки, кафе и прочие объекты. Сад нужно просто оставить в покое. Он должен получать достаточное финансирование из бюджета города. Напомню, Ботанический сад — не место для развлечений. Это научное место.

Город без воды

Похоже, высыхание озер и водной инфраструктуры — это то, в чём мы, к сожалению, преуспели. Все мы знаем о проблеме Аральского моря, и все мы знаем, как наше географическое положение ставит нас в трудное положение с точки зрения доступа к морю или океану. У нас нет роскоши тратить воду, как питьевую, так и воду в наших реках и озерах.

Но почему мы сознательно проявляем халатность и иссушаем все городские озёра в наших городах? Это уже сказалось на качестве воздуха в Ташкенте.

Город без парков и последствия

Кажется, мы забыли определение слова «парк». Парк — это участок земли для прогулок и отдыха. Это озеленённая территория — с деревьями, травой, цветами, водоёмами или фонтанами. Ничего больше. Абсолютно.

Городские парки — это место, где люди могут проводить свободное время, отдыхать от городской суеты и просто наслаждаться природой. Почему мы не можем просто иметь зелёный, тихий парк, без каких-либо административных, технологических зданий, точек общепита и торговли, музеев и шумных аттракционов? Во всех более или менее развитых городах мира уже давно парки аттракционов строят за пределами города. Не прямо в центре, как в случае с бывшим Национальным парком.

Городские парки — это не просто места с деревьями, у них колоссальный потенциал для улучшения качества жизни и долголетия каждого жителя. Городские парки особенно важны для людей с ограниченной мобильностью или с ограниченным доступом к частному отдыху (например, за пределами города), включая молодежь, пожилых людей, людей с низкими доходами.

Но почему мы всегда пренебрегаем этим?! Я хочу обратить внимание на то, что передача общественных зелёных парков в частные руки, реконструкция их под коммерческие проекты, кафе, магазины, развлекательные места приводит не только к потере зелёных парков, но к более серьёзным и даже фатальным последствиям. Неравномерный доступ или вообще отсутствие доступа к городским паркам отрицательно сказывается на здоровье (и физическом, и ментальном) и работоспособности населения, при этом усиливается социальное и экономическое неравенство.

Доступ к деревьям иллюстрирует разницу в доходах населения. Недавняя статья в New York Times наглядно показывает, что более богатые люди имеют больше доступа к паркам и деревьям и, как следствие, к лучшему качеству воздуха и лучшему здоровью. В частности, более богатые американцы имеют на 50% больше зелени (деревьев и парков) в своей среде обитания по сравнению с районами с более низким доходом. В то же время люди с более высоким доходом могут позволить себе жить в пригороде, наслаждаться большим количеством деревьев, иметь возможность чаще выезжать на природу и за границу, а люди с ограниченным доходом не могут себе этого позволить. Обычно они живут в районах с более высокой долей бетонных поверхностей, таких как дороги, здания и автостоянки, а также с очень ограниченным количеством деревьев и парков.

Всё ухудшающаяся экология Ташкента, с ночной вонью от очистных сооружений и засорённых каналов, с пыльными бурями в результате строек и стабильно плохим качеством воздуха вдоль автомобильных трасс, грозит нанести сокрушительный удар здоровья горожан.

Всё это происходит одновременно с массовыми и непрерывными вырубками деревьев — в нарушение решений президента и правительства и (!) под защитой правоохранительных органов, с непрерывным расширением улиц и возведением монструозных развязок, а также уничтожением палисадников во дворах жилых домов и бетонированием детских площадок.

Я говорю о потере городских парков только на примере Ташкента. Однако такую тенденцию можно наблюдать во всех городах страны, ведь Ташкент всегда служил примером для других регионов. Недавно «Газета.uz» писала, что из-за вырубки деревьев Зарафшанский национальный природный парк за несколько лет из зелёного оазиса превратился практически в полупустыню.

Городские парки и здоровье

Все мы на инстинктивном уровне знаем, что парки в городах — это хорошо. Прогулка по красивому парку с зелёной травой, высокими деревьями и запахом природы мгновенно поднимает настроение и даёт лучшее представление о районе в целом.

Как показывают научные исследования, люди, живущие в зелёных зонах, имеют более низкий уровень стресса, беспокойства и депрессии, и они сообщают о более низком уровне гнева и агрессии. Показатели общей смертности и смертности от сердечных заболеваний на 12−15% ниже у тех, кто живет в районах с большим количеством зеленых насаждений. В США было обнаружено, что постепенная потеря ясеней, повреждённых ясеневым жуком, связана с прогрессирующим увеличением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, что свидетельствует о том, что в местах, где гибнут деревья, умирают и люди.

Согласно исследованию, каждый доллар, потраченный на создание и содержание парков, позволяет сэкономить почти 3 доллара на расходах на здравоохранение.

Городские парки и деньги

Давайте рассмотрим некоторые аргументы, которые сторонники закрытия парков или их передачи городских зелёных парков частникам могут использовать для оправдания своих действий.

Аргумент: «В наших условиях парки „планоубыточные“, неприбыльные и сидят на дотациях государства. Следовательно, нужно переделать парк так, чтобы он приносил деньги».

Под таким предлогом наши парки стремятся передать частникам. Это правда, что городские парки не приносят прибыль в муниципалитет. Городские парки сами по себе не покрывают своего существования. Но они несут большую экономическую ценность для людей и самого города. Некоторые преимущества парков поддаются количественной оценке с экономической точки зрения. Исследования показали, что наличие городского парка рядом с местом жительства увеличивает стоимость собственности на 10−30% (до 600 метров от парка). Близость к парку также увеличивает прибыль и стоимость предприятий, которые уже находятся в этом районе. Во многом это связано с тем, что люди предпочитают жить и работать в районах, где есть много зелени.

В дополнение к своим многочисленным экологическим преимуществам, включая сохранение среды обитания растений и животных, снижение загрязнения воздуха и фильтрацию воды, парки создают экономическую выгоду как для местного бюджета, так и для жителей, проживающих поблизости. Хорошо ухоженные парки и сохранение для них достаточного количества земли могут принести финансовую прибыль, которая часто во много раз превышает деньги, изначально вложенные (на строительство парков), и затраты на содержание.

Есть также менее очевидные экономические выгоды от хорошей интеграции парков в городскую среду. Как я уже отмечал ранее, парки улучшают здоровье людей, живущих рядом с ними. Это означает, что люди тратят меньше денег на здравоохранение. Например, исследование показало, что в целом общественные парки Филадельфии (штат Пенсильвания, США) экономят городу более 1 млрд долларов в год, что примерно в 100 раз больше, чем ежегодно тратятся на их содержание.

Преимущества парков многочисленны и во многом взаимозависимы. Улучшение окружающей среды означает улучшение здоровья и счастья людей, что способствует росту экономики, что ещё больше повышает качество жизни, и так далее. Подобная рекурсивная позитивность демонстрирует, что парки предоставляют далеко идущие и целостные преимущества городам, которые их создают и поддерживают.

Аргумент: «Парк был заброшен и неухожен, следовательно, нам нужно найти ему лучшее применение».

Вероятно эти парки теряли популярность из-за безнадзорности и постепенного загрязнения территории, но эти проблемы решаемы. И это не может послужить предлогом для закрытия и переклассификации парка в шумное место с аттракционами и магазинами.

Аргумент: «Парк должен привлекать туристов».

Иностранные туристы приезжают, чтобы увидеть аутентичность и историческое наследие города. Если мы используем аргумент «это всё для привлечения туристов», то, к сожалению, таким образом мы только что вычеркнули одно из самых популярных туристических мест в Ташкенте из списка, который туристы ранее посещали в первую очередь.

Аргумент: «Инвестор лучше вас знает, как управлять парком».

Это аргумент используется просто для перераспределения земли из государственной в частную собственность. Во-первых, цель любого инвестора — максимизация прибыли. Если земля городского парка, принадлежащая людям, будет передана или сдана в аренду инвестору, то нельзя ожидать, что инвестор будет преследовать интересы людей. Инвестор будет строить коммерческие здания, клиники, отели, парки развлечений или магазины — всё для того, чтобы вернуть первоначальные инвестиции и заработать больше. Другими словами, выгода от земли бывшего парка теперь будет распределяться среди инвесторов, а не среди населения, которое когда-то владело этим парком, использовало и получало от него удовольствие.

В целом, вырубая деревья и уменьшая территорию парков и зелёных насаждений, мы не только разрушаем экологию, но и усиливаем неравенство среди населения, делая его менее здоровым, менее счастливым и менее богатым.

Что у соседей?

В Алматы строят девять новых парков, возвращая в актив города земли. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также обеспокоился о строительстве многоэтажек в центре Алматы и о проблеме озеленения города. Он заявил, что «нынешнее поколение управленцев рискует вляпаться в историю как недруги природы и зелёных насаждений».

Для мэрии Тбилиси обустройство рекреационных зон объявлено задачей номер один. Для этого тысячи гектаров земли находятся в процессе озеленения. Мэрия восстанавливает парк Ваке, который является историческим памятником. Сохраняют и реставрируют все детали, характеризующие местность. В отличии от Ташкента мэрия Тбилиси восстанавливает важнейшую рекреационную зону в городе — Черепашье озеро.

Мэрия Киева обновила и отреставрировала заброшенный парк «Совки». В обновлённом парке нет ни кафе, ни магазинов, ни аттракционов.

В Бишкеке строят новые парки и скверы, увеличиваются пешеходные зелёные зоны.

Почему города Узбекистана должны отличаться от этих городов и идти в обратном направлении?

Что делать?

Всегда возникает вопрос, а что теперь? В качестве первого шага мы должны перестать делать то, что делаем сейчас:

Необходимо прекратить рубку деревьев. Любых деревьев. Без исключений. Необходимо прекратить закрывать городские парки, реконструировать их под торговые точки, кафе или любые коммерческие здания. Паркам не нужны аттракционы, пластик и бетонные площади. Нужно оставить городские парки в покое. Необходимо прекратить застройку внутри готовых жилых кварталов за счёт зелёных зон, а пустующие территории превратить в зелёные зоны. Необходимо прекратить расширение существующих улиц для автомобилей, пересмотреть строительство новых широких дорог и развязок (подробнее об этом — в следующей статье). Необходимо прекратить строительство каких-либо построек на существующей старой инфраструктуре.

Необходимо, наконец, прекратить игнорировать то, чего хотят жители, и начать прислушиваться к ним перед реализацией ЛЮБЫХ проектов в их же дворах, улицах, городах.

Напоследок

Варвары существовали везде и всегда. Поэтому есть закон и правоохранительные органы, суды и парламент. Всё вышеперечисленное будет выполнено и каждое дерево будет сохранено, если следовать простому правилу: каждый выполняет свою работу и следует Конституции. От государства и чиновников требуется одно: выполнять взятые на себя обязательства — обеспечивать верховенство закона и следовать Конституции:

«Земля, её недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются государством» (статья 55).

К сожалению, кажется, что нам всё ещё не хватает понимания и единодушия в том, что такое общее благо и почему мы должны защищать деревья и парки любой ценой. Некоторым людям не нравятся деревья, потому что они являются препятствием, падают на машины, закрывают вид на ресторан или им просто нужна древесина. Но нужно следовать Конституции:

«Граждане обязаны бережно относиться к окружающей природной среде» (статья 50).

Часть вины лежит и на нас, на каждом жителе. Всегда легко кого-то винить, но темы спасения деревьев, городских парков, создания городов для пешеходов, качества воздуха и экологии начинают беспокоить большинство из нас только тогда, когда мы лично видим их последствия. Каждый из нас способствует уничтожению городских парков — своим молчанием.

Не нужно молчать, видя вырубку деревьев на ваших улицах, в кварталах; или когда городские парки в вашем районе внезапно обнесены забором. Если мы действительно хотим построить гражданское общество, оно начинается с защиты того, что принадлежит нам, и того, что является общим благом.

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