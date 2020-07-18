Учредителем сингапурской компании BMP Smart Decision Private Limited, получившей в аренду на 49 лет парк Гафура Гуляма в Ташкенте, является гражданин Узбекистана, житель Яккасарайского района Шерзод Халимов.

Согласно открытым данным, компания была зарегистрирована 13 февраля 2019 года с уставным фондом в 1000 сингапурских долларов (около 720 долларов США). Основной вид деятельности — строительство других объектов гражданского строительства (игровые комплексы), второстепенный — тематические парки.

Парк Гафура Гуляма передан в аренду BMP Smart Decision на основании распоряжения Кабинета Министров №670-ф от 9 августа 2019 года и решения хокима Ташкента №1126 от 15 августа 2019 года (оба документа отсутствуют в свободном доступе). Компания в рамках инвестиционных обязательств должна провести модернизацию и создать современный парк, «отвечающий мировым стандартам».

«Проект модернизации парка включает в себя замену старых аттракционов, установленных в 80-х годах, на новые, а также пополнение зеленой зоны новыми деревьями вдобавок к уже растущим в парке деревьям, прошедшим инвентаризацию Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды», — отмечала ранее пресс-служба хокимията Ташкента.

В сентябре 2019 года, хокимият уже комментировал ситуацию с передачей объекта инвестору, заявив, что парк Гафура Гуляма останется «народным» после реконструкции, предприниматели (сотрудники парка) продолжат работу и «ни одно дерево не будет тронуто». Тогда на встрече с жителями Чиланзарского района присутствовал и инвестор в лице Шерзода Халимова.

Собрание освещало издание Nuz.uz (публикация была удалена, копия сохранилась на «Письмах о Ташкенте»). Хоким Чиланзарского района Сарвар Махаметов сообщал, что BMP Smart Decision инвестирует в реконструкцию парка 10 млн долларов. Шерзод Халимов отмечал, что модернизация будет проходить в два этапа: к весне планировалось обновить летний парк, а на втором этапе построить крытую игровую зону, работающую круглый год.