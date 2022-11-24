Столичный парк имени Абдуллы Кадыри в марте закрылся на реконструкцию. Администрация парка в лице дирекции делового центра Olmazor Business City заявляла, что работы займут три месяца, однако в ноябре парк всё ещё недоступен для посетителей. В администрации объяснили это затянувшимися «процессами по выделению финансирования».

Дирекция Olmazor Business City получила парк на свой баланс в 2021 году на праве оперативного управления. Решение об этом было принято правительством Узбекистана и хокимиятом Ташкента.

В марте дирекция представила свой проект реконструкции, которым предложила построить экопарк без каруселей и аттракционов. Работы планировалось завершить к началу лета — по словам главы дирекции Умида Умарова, разработчики «рассчитали время с запасом».

Умид Умаров в беседе с корреспондентом «Газеты.uz» рассказал, что изначально бюджет реконструкции с учётом проектно-сметной документации составил около 39 млрд сумов. Основную часть суммы планировалось вложить в организацию поливной системы.

«На основании закона „О государственных закупках“ мы должны были получить экспертное заключение из двух министерств: строительства и экономического развития и сокращения бедности. Документы на комплексную экспертизу сдали в оба ведомства в начале июля. В первых числах октября нам, согласно экспертному заключению, утвердили сумму в размере 35 млрд сумов. Поскольку это деньги из госбюджета, нам необходимо было получить согласие депутатов местного кенгаша», — разъяснил Умид Умаров.

Ташкентский городской кенгаш 2 ноября одобрил решение о выделении 35 млрд сумов на реконструкцию парка имени Абдуллы Кадыри. К этому времени работы на территории были начаты. Средства на них в размере 5 млрд сумов выделила дирекция бизнес-центра.

«Мы предполагали, что к моменту, когда мы начнём работы и освоим наши средства, утверждённое финансирование будет выделено. Однако оно поступило частично. Как только получим средства в полном объёме, возобновим работы», — сказал Умаров.

Реализация проекта реконструкции займёт три-четыре месяца. Ожидается, что парк сдадут в эксплуатацию в феврале. Крайним сроком открытия называется Навруз (21 марта). По случаю праздника здесь планируется провести народные гуляния.

Умид Умаров подтвердил корреспонденту намерение превратить территорию в экопарк, свободный от аттракционов.

В парке построят амфитеатр, ряд магазинов оформят в национальном стиле и передадут ремесленникам для реализации сувенирной продукции. На территории установят 50 скамеек. Фонтан в центре парка перестроят. Количество деревьев увеличат с 1800 до 2000. На всей территории заработает Wi-Fi и 110 камер видеонаблюдения.

Войти в парк можно будет с трёх сторон: через старые ворота со стороны пересечения улиц Абдуллы Кадыри и Себзар (бывший магазин «Ганга»), ворота перед школой творчества Абдуллы Кадыри и ворота, выходящие на автостоянку на месте бывшей автостанции рынка Чорсу.

Сейчас у входа в парк со стороны бывшего магазина «Ганга» строятся отели. Один из них возводит компания Asmald Hotel, другой — компания Wan Li.

Умид Умаров отметил, что дирекция Olmazor Business City не имеет отношения к этим стройкам, а территория, на которой идёт строительство, не является парковой. По его словам, общая площадь парка по кадастровым документам составляет 11,6 га.

На фотографиях проекта реконструкции парка, опубликованных в 2019 году, указывалось, что территория, где в настоящее время ведётся строительство Wan Li (обозначена номером 2), отведена под отели. На части земельного участка, прилегающего к школе творчества Абдуллы Кадыри, как и планировалось три года назад, введён в эксплуатацию отель Inspira-s Hotel, который построила японская H. I. S Hotel Holding.

В марте 2021 года казахстанская BI Group сообщила о строительстве второго отеля в Ташкенте под брендом Hampton by Hilton. Он разместится в парке на площади 0,75 га напротив Inspira-s. На месте будущей гостиницы даже заложили капсулу времени, однако строительство ещё не началось.

Проект гостиничного комплекса казахстанской компании BI Group. Фото: Хокимият Ташкента.

Проект реконструкции парка, выполненный Olmazor Business City, стал минимум третьим с 2019 года. Впервые о реконструкции заговорили четыре года назад. В августе 2018 года на необходимость его модернизации обратил внимание президент Шавкат Мирзиёев.

Главе государства представили проектные предложения по преобразованию парка. Осовременить его предполагалось за счёт установки аттракционов и торгово-ремесленных рядов. Президент предложил установить в центре парка новый памятник Абдулле Кадыри и реконструировать территорию таким образом, чтобы парк получил неповторимый облик и отражал эпоху, в которой жил писатель.

Проект реконструкции парка, который представили президенту в 2018 году. Фото: пресс-служба президента.

В сентябре 2019 года столичный хокимият объявил о решении начать масштабную реконструкцию парка. Предполагалось, что он будет выполнен в национальном стиле, а на территории площадью 16,5 га появятся 14 проектов. Среди них новый памятник писателю, школа имени Абдуллы Кадыри и библиотека, гостиница, чайхана и другие объекты общепита, мастерские ремесленников, торговые ряды, музей.

Детали проекта реконструкции парка хокимият Ташкента обнародовал в начале ноября того же года. На части территории в 16 га планировалось создать этнопарк и этногородок. Другая часть была отдана H. I. S Hotel Holding под гостиницу.

Зонирование парка в рамках реконструкции, 2019 год. Фото: Хокимият Ташкента.

Проектное предложение реконструкции парка, 2019 год. Фото: Хокимият Ташкента.

Отмечалось, что выделение бюджетных средств на реализацию этнокомплекса не предусмотрено. На эти цели должны были пойти средства, поступившие от инвестиционных проектов.