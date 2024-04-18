Политика
Узбекистан и Таджикистан подписали Договор о союзнических отношениях
Президенты Узбекистана и Таджикистана по итогам переговоров подписали Договор о союзнических отношениях. В рамках государственного визита Шавката Мирзиёева в Душанбе всего было подписано 28 документов.
«Мы подтвердили приверженность необратимому курсу на углубление узбекско-таджикского союзничества» — президент Узбекистана
Президент Узбекистана прокомментировал подписание Договора о союзнических отношениях с Таджикистаном: «Этим шагом мы подтвердили твёрдую обоюдную приверженность необратимому курсу на углубление многопланового узбекско-таджикского стратегического партнёрства и союзничества».
Узбекистан и Таджикистан намерены довести товарооборот до $2 млрд
Главы Узбекистана и Таджикистана поставили правительствам задачу довести товарооборот до $2 млрд, в том числе за счёт скорейшего запуска приграничных торговых зон. «Для реализации Договора о союзнических отношениях нужно повысить эффективность контактов на всех уровнях», — сказал Шавкат Мирзиёев.
Экономика
Насколько теперь увеличатся расходы на электричество и газ? И как считать по новым тарифам?
«Газета.uz» посчитала, как увеличатся расходы при новых тарифах на газ и электричество, вводимых с 1 мая в Узбекистане. Мы также узнали, как правильно считать, можно ли будет копить неиспользованные в пределах нормы объёмы и можно ли сделать предоплату по старым тарифам.
«Юксалиш» призвало к открытости расходов на развитие энергоотрасли
Глава движения «Юксалиш» Бобур Бекмуродов заявил, что наряду с назревшим внедрением новых тарифов на электроэнергию необходимо решить ряд вопросов в отрасли. Важно учитывать условия в регионах, где нет отопления и газа, нужны открытость расходов на развитие энергосистемы и дифференцированные тарифы.
Рост цен на вторичное жильё продолжает замедляться — ЦЭИР
В Узбекистане продолжает замедляться месячный рост стоимости жилья на вторичном рынке. В марте цены в среднем выросли на 0,5% в долларовом выражении (1,6% в январе, 0,8% в феврале), в Ташкенте — на 0,2%. Аренда жилья в столице подешевела.
Новую программу приватизации госимущества разработали в Узбекистане
Президенту представили новую программу приватизации на 2024 год. Она предусматривает продажу госдоли в 250 объектах, почти 1000 объектов недвижимости и проведение IPO 12 предприятий. Цена нереализованных земельных участков будет постепенно снижаться.
Общество
На границе Узбекистана и Кыргызстана обнаружили ещё один секретный тоннель (видео)
В Джалал-Абадской области Кыргызстана был обнаружен очередной тоннель, ведущий в Узбекистан. Подозреваемый, житель Кыргызстана, переправлял через него людей и товары. По подозрению в незаконном пересечении границы задержана 40-летняя гражданка Узбекистана. Видео.
Начался суд по делу парня, которому сломали позвоночник во время прогулки с собакой
В Ташкенте началось судебное разбирательство по делу Дмитрия Саттарова — 18-летнего парня, которому во время прогулки с собакой сломал позвоночник неизвестный мужчина. Первое заседание прошло дома у юноши, ко второму он подключился по видеосвязи.
Хоким Ташкента поручил доработать проект прогулочной зоны вдоль канала Бурджар
Вдоль канала Бурджар в Ташкенте планируется создать набережную прогулочную зону и провести благоустройство. Хоким столицы Шавкат Умурзаков, который ознакомился с проектом, поручил доработать его, чтобы избежать вырубки деревьев.
Мир
Nestle добавляет сахар в смеси и каши, продаваемые в бедных странах — СМИ
Nestle использует сахар и мёд в детских продуктах, продаваемых в странах Африки, Азии и Латинской Америки, при этом в Европе те же продукты не содержат подсластители, выяснили исследователи. В компании утверждают, что их продукция соответствует местным нормам и международным стандартам.
Россия уничтожила почти всю тепловую энергетику Украины — Зеленский
Украина потеряла почти все тепловые электростанции в результате ракетных ударов России, под угрозой обстрелов — АЭС, заявил президент Владимир Зеленский. Он вновь призвал союзников предоставить стране средства ПВО.
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