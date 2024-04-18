Политика

Президенты Узбекистана и Таджикистана по итогам переговоров подписали Договор о союзнических отношениях. В рамках государственного визита Шавката Мирзиёева в Душанбе всего было подписано 28 документов.

Президент Узбекистана прокомментировал подписание Договора о союзнических отношениях с Таджикистаном: «Этим шагом мы подтвердили твёрдую обоюдную приверженность необратимому курсу на углубление многопланового узбекско-таджикского стратегического партнёрства и союзничества».

Главы Узбекистана и Таджикистана поставили правительствам задачу довести товарооборот до $2 млрд, в том числе за счёт скорейшего запуска приграничных торговых зон. «Для реализации Договора о союзнических отношениях нужно повысить эффективность контактов на всех уровнях», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Экономика

«Газета.uz» посчитала, как увеличатся расходы при новых тарифах на газ и электричество, вводимых с 1 мая в Узбекистане. Мы также узнали, как правильно считать, можно ли будет копить неиспользованные в пределах нормы объёмы и можно ли сделать предоплату по старым тарифам.

Глава движения «Юксалиш» Бобур Бекмуродов заявил, что наряду с назревшим внедрением новых тарифов на электроэнергию необходимо решить ряд вопросов в отрасли. Важно учитывать условия в регионах, где нет отопления и газа, нужны открытость расходов на развитие энергосистемы и дифференцированные тарифы.

В Узбекистане продолжает замедляться месячный рост стоимости жилья на вторичном рынке. В марте цены в среднем выросли на 0,5% в долларовом выражении (1,6% в январе, 0,8% в феврале), в Ташкенте — на 0,2%. Аренда жилья в столице подешевела.

Президенту представили новую программу приватизации на 2024 год. Она предусматривает продажу госдоли в 250 объектах, почти 1000 объектов недвижимости и проведение IPO 12 предприятий. Цена нереализованных земельных участков будет постепенно снижаться.

Общество

В Джалал-Абадской области Кыргызстана был обнаружен очередной тоннель, ведущий в Узбекистан. Подозреваемый, житель Кыргызстана, переправлял через него людей и товары. По подозрению в незаконном пересечении границы задержана 40-летняя гражданка Узбекистана. Видео.

В Ташкенте началось судебное разбирательство по делу Дмитрия Саттарова — 18-летнего парня, которому во время прогулки с собакой сломал позвоночник неизвестный мужчина. Первое заседание прошло дома у юноши, ко второму он подключился по видеосвязи.

Вдоль канала Бурджар в Ташкенте планируется создать набережную прогулочную зону и провести благоустройство. Хоким столицы Шавкат Умурзаков, который ознакомился с проектом, поручил доработать его, чтобы избежать вырубки деревьев.

Мир

Nestle использует сахар и мёд в детских продуктах, продаваемых в странах Африки, Азии и Латинской Америки, при этом в Европе те же продукты не содержат подсластители, выяснили исследователи. В компании утверждают, что их продукция соответствует местным нормам и международным стандартам.

Украина потеряла почти все тепловые электростанции в результате ракетных ударов России, под угрозой обстрелов — АЭС, заявил президент Владимир Зеленский. Он вновь призвал союзников предоставить стране средства ПВО.

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