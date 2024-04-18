Швейцарская компания Nestle игнорирует рекомендации Всемирной организации здравоохранения и добавляет сахар и мёд в детские продукты, продаваемые в развивающихся странах, пишут TIME и Guardian со ссылкой на отчёт исследовательской организации Public Eye и Международной сети для действий в области детского питания (IBFAN).

Исследователи отправили несколько образцов детской продукции Nestle, закупленных в Африке, Азии и Латинской Америке, на экспертизу в лабораторию в Бельгии. Всего было изучено 150 продуктов, продаваемых компанией в странах с низким и средним уровнем дохода, включая самые популярные бренды Cerelac и Nido.

«Мы нацелились на сахар, потому что это враг номер один, когда речь идёт о здоровом питании, — рассказал TIME Лоран Габерелл, эксперт Public Eye по сельскому хозяйству и питанию. — Воздействие сахара на младенцев и детей в раннем возрасте может быть очень проблематичным. Это один из ключевых факторов развития ожирения».

Результаты тестирования показали, что «почти все» каши Cerelac в этих регионах, предназначенные для младенцев от 6 месяцев, содержат в среднем 4 грамма добавленного сахара на порцию, что эквивалентно кубику сахара. Наибольшее количество сахара — 7,3 грамма на порцию — обнаружено в Cerelac, продаваемых на Филиппинах. В Нигерии упаковки Cerelac содержат 6,8 грамма, в Сенегале — 5,9 грамма.

Кроме того, анализ молочной смеси Nido, объём продаж которой по миру превышает 1 млрд долларов, выявил значительные различия в уровне сахара. Так, на Филиппинах в Nido сахара не обнаружили, но в Индонезии, где смеси продаются под маркой Dancow, они содержали около 2 грамм добавленного сахара на 100 г продукта в виде мёда.

При этом в аналогичную продукцию для рынка Великобритании и стран Евросоюза, как показала экспертиза, Nestle сахар не добавляет. В Public Eye и IBFAN это назвали политикой «двойных стандартов».

По мнению Public Eye, Nestle специально подсаживает детей из развивающихся стран на сахар с раннего возраста, чтобы поддерживать продажи — дети любят сахар, у них возникает привыкание, в результате они охотнее едят продукцию компании.

В отчёте говорится, что инфлюенс-маркетинг является основной стратегией Nestle, которая использует для продвижения своей продукции «влиятельных мам» и медицинских специалистов. Такое платное партнёрство может выглядеть как заслуживающий доверия совет эксперта по сравнению с традиционной рекламой, отмечают в Public Eye.

В Nestle с выводами отчёта не согласны. «Детское питание — это строго регулируемая категория. Везде, где мы работаем, наше портфолио соответствует местным нормам и международным стандартам, включая требования к маркировке и пороговые значения содержания углеводов, включая сахар», — заявил в комментарии TIME представитель компании.

Производитель также отметил, что за последнее десятилетие сократил количество сахара, добавляемого в детские каши, на 11%. В компании добавили, что в продуктах Nestle указано общее количество сахара и Nido и Cerelac имеют «небольшие различия в рецептах» из-за норм и доступности местных ингредиентов.

TIME и Guardian обращают внимание, что потребителям не всегда легко определить, содержит ли продукт добавленный сахар и в каком количестве, основываясь только на информации о пищевой ценности на упаковке. На этикетках натуральный сахар, содержащийся в молоке и фруктах, часто указывается под тем же названием, что и любой добавленный сахар.