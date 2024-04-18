Сотрудники УВД Ошской области и Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана 5 апреля задержали 40-летнюю гражданку Узбекистана Х. Б. около контрольно-пропускного пункта «Достук». Об этом сообщила пресс-служба МВД Кыргызстана.

Женщину подозревали в незаконном пересечении государственной границы.

Было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы Кыргызстана и начаты оперативные следственные мероприятия. По результатам было возбуждено ещё одно уголовное дело — об организации незаконной миграции. Выяснилось, что некие лица занимаются незаконной переправкой граждан, а также товаров через границу с Узбекистаном.





В ночь на 12 апреля был задержан 39-летний житель Ноокенского района К. Х., который за отдельную плату переправлял через границу людей и товары.

У задержанного были обнаружены и изъяты ранее помеченные денежные средства и бинокль ночного видения, а также было обнаружено место, где хранились незаконно переправленные товары.





В ходе следствия был проведён обыск в доме К. Х. Там были найдены 87 коробок с 41 видом различных лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе психотропные вещества. По предварительным данным, стоимость обнаруженных товаров составляет 30 тысяч долларов.

По обнаруженным лекарственным и другим средствам назначены соответствующие экспертизы.

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